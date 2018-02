Thực phẩm Tết: Rau, quả VietGAP đắt hàng, dân Đất Mũi có Tết sung túc

(Dân Việt) Sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP đã minh chứng có nhiều ưu điểm hơn so với canh tác truyền thống. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều nông dân trong vùng sản xuất rau, quả theo hướng an toàn xã Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đang tất bật chăm sóc những luống rau, dưa hấu nhằm kịp cung ứng cho khách hàng.

Vùng sản xuất rau màu chất lượng Ngày 20.12.2017 vừa rồi, hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Lý Văn Lâm (xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) đã chính thức được cấp chứng nhận mô hình sản xuất rau màu an toàn đạt chuẩn VietGAP. Đây là mô hình trồng rau màu đạt chuẩn VietGAP đầu tiên của tỉnh Cà Mau, với 16 hộ nông dân tham gia, tổng diện tích sản xuất là 5ha. : Diện tích khổ qua VietGAP của anh Thanh đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Ảnh: C.L Được triển khai tại địa bàn hai ấp Ông Muộn và ấp Chánh, xã Lý Văn LâmTheo, mô hình trồng rau an toàn theo hướng VietGAP của HTX dịch vụ nông nghiệp Lý Văn Lâm, đã bước vào vụ sản xuất thứ 2 để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay. Mô hình được thực hiện từ tháng 4.2017, qua thời gian đi vào sản xuất đã chứng minh hiệu quả tích cực, rau phát triển tốt, năng suất cao hơn so với phương pháp trồng truyền thống. Và nhất là giảm được đáng kể chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân. Với khoảng 6.000m2 rau màu và dưa hấu, ông Đảm thu lãi trên 100 triệu đồng/năm. Ảnh: C.L Theo tính toán, trồng rau màu theo hướng VietGAP sẽ giúp người nông dân tăng lợi nhuận từ 15 – 20%. Vùng sản xuất của xã Lý Văn Lâm mỗi năm sẽ cung cấp cho người tiêu dùng khoảng 280 tấn rau màu. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện các hộ đang canh tác các loại rau theo quy trình kỹ thuật VietGAP, như: Cải xanh, rau muống, dưa leo, khổ qua, cà chua. Năng suất bình quân đạt khoảng 8,5 tấn/ha với tổng thu nhập hơn 120 triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí, người dân thu lợi nhuận gần 77 triệu\ha Trong vụ rau màu để bán dịp tết, nông dân sẽ có lợi nhuận cao hơn, do giá sẽ tăng cao hơn so với các vụ khác. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Chí Thanh (ngụ ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm), cho biết: “Gia đình tôi có gần 1,3ha đất tham gia vào mô hình, với 5 loại rau màu. Qua sản xuất, tôi nhận thấy canh tác theo hướng VietGAP nhẹ công chăm sóc hơn rất nhiều. Tôi cũng được hướng dẫn sử dụng phân theo đúng quy trình, từ đó giúp giảm từ 20 – 30% chi phí. “Hiện trong vườn nhà đang có khoảng 1.000m2 khổ qua đã bước vào giai đoạn thu hoạch, từ đây đến tết sẽ thu hoạch xong. Hiện tại, khổ qua được thu mua tại vườn với giá 10.000 đồng/kg, còn đến cận Tết giá sẽ tăng lên rất nhiều. Năm nay, nhờ có vườn rau màu VietGAP mà gia đình tôi tin chắc sẽ ăn cái Tết sung túc” - anh Thanh phấn khởi nói. Còn ông Lâm Văn Đảm (ngụ cùng ấp Chánh), cho hay: Hiện gia đình tôi có khoảng 6.000m2 đất trồng rau màu theo hướng VietGAP. Vụ rau tết năm nay, tôi trồng cải xanh, cải ngọt, cài tù xại, dưa hấu, hiện đang thu hoạch dần cho đến Tết. Sản xuất rau, dưa hấu theo hướng VietGAP tôi thấy không khó mà lại nhẹ công. Mục tiêu chiếm lĩnh thị trường Những năm gần đây, dưa hấu Lý Văn Lâm với chất lượng ngon, ngọt đã được đông đảo khách hàng biết đến. Từ năm 2015, xã Lý Văn Lâm đã quyết tâm xây dựng quy trình trồng dưa hấu theo hướng VietGAP, và đến tháng 1.2017 vừa rồi, sản phẩm dưa hấu trồng trên 4ha của bà con đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ông Nguyễn Văn Nhàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lý Văn Lâm, cho rằng: Mô hình sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP đã minh chứng không những cho năng suất cao hơn, tăng thu nhập cho người sản xuất, mà còn tạo ra sản phẩm sạch góp phần bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và nông dân. Tuy nhiên, trong tương lại, để mô hình này phát triển bền vững, địa phương và ngành chức năng cần có sự đầu tư thoả đáng. “Hiện nay, ý thức của người sản xuất đã được nâng lên đáng kể. Chính vì vậy, ngoài việc giúp nông dân tiếp cận với phương thức canh tác mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, còn cần xây dựng thương hiệu và có cơ chế phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, tạo ra sự kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng” - ông Nhàn nhận định. HTX dịch vụ nông nghiệp Lý Văn Lâm cho biết, đơn vị sẽ liên kết xây dựng chuỗi cửa hàng, điểm bán lẻ phân bố đều khắp các xã, phường trên khu vực TP.Cà Mau. Mục tiêu trong năm 2018, đơn vị sẽ xây dựng được 5/9 điểm bán lẻ, đồng thời, HTX sẽ mở rộng diện tích trồng rau đạt chuẩn VietGAP lên thành 10ha.

