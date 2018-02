Thương lái đặt cọc cao chưa từng, "săn" bằng được lúa ngon

Lúa đông xuân sớm ở ĐBSCL bắt đầu thu hoạch đúng lúc thị trường xuất khẩu tốt. Những ngày qua thương lái rảo khắp đồng ruộng đặt cọc rất cao thu mua bằng được. Giá lúa vụt tăng, nhất là giống chất lượng cao.

Cơn sốt ST24

Dư âm kéo dài từ cuối năm qua, sau khi giống lúa thơm ST24 của DN Hồ Quang đạt giải Nhất hội thi gạo ngon ở Sóc Trăng và thắng giải nằm top 3 “Gạo ngon nhất thế giới" tại hội nghị quốc tế lần 9 về Thương mại Gạo - Ma Cao - Trung Quốc. Đến nay cơn sốt lúa ST24 chưa dừng lại.

Giáo sư Nông học Võ Tòng Xuân (giữa) cùng kỹ sư Hồng Quang Cua (đứng) trong một lần thăm đồng lúa ST. Ảnh: Cao Phong

Ông Hồ Quang Cua – chuyên gia nông nghiệp của Sóc Trăng, trưởng nhóm tác giả lai tạo giống lúa ST24, nói: Hồi trước khi dự thi, diện tích canh tác giống lúa này chỉ chừng vài trăm ha. Vận động nông dân trồng còn khó. Còn giờ thì DN và nông dân chẳng cần bảo cũng tự tìm đến nhau liên kết sản xuất ST24.

Lúa đông xuân bắt đầu vàng đồng, một số nông dân muốn DN tăng giá mua ST24 lên tới 7.000 đ/kg lúa tươi, dẫn đầu bảng trong nhóm giống lúa thơm đặc sản và cao hơn 1.000 đ/kg so với mức thỏa thuận hồi đầu vụ.

Trong vụ ĐX năm nay DN và thương lái đặt hàng nông dân trồng ST24 diện tích mở rộng từ Sóc Trăng sang một số địa phương các tỉnh Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, ước tăng khoảng 6.000-7.000 ha. Trong vụ TĐ trước đó nông dân trồng lúa ST24 đạt năng suất 6 tấn/ha. Còn nay trên những ruộng lúa thu hoạch sớm ở thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) lúa ST24 đạt trên 7 tấn/ha.

Thu hoạch lúa ĐX sớm ở vùng Tứ giác Long Xuyên.

Nông dân trực tiếp canh tác cho rằng, năng suất ST24 đạt cao hơn so với giống lúa ST20 và đây là giống thích nghi vùng phèn, mặn và có khả năng chống chịu thời tiết bất lợi; phù hợp với mô hình lúa - tôm vùng bán đảo Cà Mau.

ST24 được thu mua giá cao như vậy, sau khi trừ chi phí nông dân đạt lợi nhuận 60-65%. Thị trường đang lên cơn sốt, các DN đầu tư liên kết sản xuất với nông dân khó thu mua được lúa chỉ vì do cạnh tranh với thương lái (từ ngoài vùng đến thu mua không bỏ công đầu tư). Điều đáng lo hơn khi xảy ra sốt giá một giống lúa nào đó, có thể xảy ra tình trạng gian lận bằng cách đấu trộn làm giảm phẩm chất, danh tiếng của một giống lúa gạo ngon vừa mới ra đời.

Lạc quan thị trường xuất khẩu

Tứ giác Long Xuyên đồng ruộng bao la, lúa lên xanh phơi phới. Anh Trần Văn Út, Phó bí thư xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, lạc quan cho biết: Tình hình thị trường lúa đang tốt dần lên từ đầu vụ ĐX đến nay, nông dân rất vui. So mấy vụ lúa trước nông dân chọn giống RVT, Jasmine, chạy theo đuôi thị trường với thương lái rất bấp bênh. Nhiều nông dân mong tìm đầu ra ổn định.

Thương lái thu mua lúa ở ĐBSCL.

May sao tới mùa này thấy nhẹ lo, trong số hơn 13.000 ha đất trồng lúa của xã có DN ký hợp đồng đầu tư giống lúa Japonica ĐS1 (Nhật Bản), bao tiêu 5.800-5.900 đ/kg, năng suất lúa tươi tại đồng đạt khoảng 950kg đến 1 tấn/công.

Một DN tại Thốt Nốt (Cần Thơ) cho biết, lúa Nhật ĐS1 hút hàng mạnh. Vừa qua giống lúa này trồng nhiều ở Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và một số ít ở các tỉnh lân cận ước có 100.000 ha trong vụ này. Tuy nhiên giá đang tăng vọt lên trên 7.000 đ/kg, vượt mức bao tiêu ban đầu đã ký trước đó 6.000 đ/kg nên âm ỉ xảy ra hiện tượng tranh mua. Một nguồn tin khác lý giải, do nhu cầu nhập khẩu từ Hàn Quốc, đấu thầu khoảng 200.000 tấn/năm.

Cty CP Nông nhiệp công nghệ cao Trung An, đầu tư liên kết với nông dân trong 5 năm qua hình thành vùng nguyên liệu SX lúa ĐX trên cánh đồng lớn 10.000 ha và xây dựng cánh đồng Trung An 760 ha ở huyện Hòn Đất. Theo dự kiến vụ ĐX 2017-2018 công ty sẽ thu mua khoảng 42.000 tấn lúa nguyên liệu. Trong đó, chuẩn bị vụ lúa HT, Trung An có 300 ha sản xuất 1.500 tấn giống lúa Nhật ĐS1 để SX 10.000 ha theo hợp đồng xuất khẩu sang Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc.