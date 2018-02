Tiếp vốn và động viên kịp thời lúc nhà nông gặp khó

(Dân Việt) Tổng quy mô Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc Hội ND tỉnh Đồng Nai hiện đạt hơn 34 tỷ đồng. Trong những năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã đồng hành với khát vọng vươn lên làm giàu của nhiều hộ hội viên, nông dân.

Sự động viên lớn

Quỹ HTND do Hội ND các cấp tỉnh Đồng Nai đang quản lý hơn 34 tỷ đồng, đã cho 1.641 hộ hội viên, nông dân vay vốn tham gia ở 124 dự án, trong số đó có 76 dự án trồng trọt, 39 dự án chăn nuôi, 9 dự án thủy sản và các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác…

Giải ngân vốn vay Quỹ HTND cho các thành viên Tổ hợp tác thâm canh cây sầu riêng xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hữu Thiện

"Quan trọng là nhận được sự động viên của Hội ND. Gia đình gắng chăm bón vườn bưởi, ngay mùa đầu thu hoạch đã lời được hơn 40 triệu đồng. Vốn Quỹ HTND và sự động viên của Hội đã giúp gia đình vươn lên…”. Ông Võ Văn Phu

Ông Võ Văn Phu, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu cho hay, ông được Quỹ HTND giải ngân cho vay 20 triệu đồng, cộng với vốn tiết kiệm của gia đình, ông đầu tư trồng 100 gốc bưởi da xanh, 10 cây bưởi lá cam. “Quan trọng là nhận được sự động viên của Hội ND. Gia đình gắng chăm bón vườn bưởi, ngay mùa đầu thu hoạch đã lời được hơn 40 triệu đồng. Vốn Quỹ HTND và sự động viên của Hội đã giúp gia đình vươn lên…” - ông Võ Văn Phu chia sẻ.

Khác với ông Phu, hộ ông Đỗ Thái Sơn và Lê Thế Sỹ ở xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú lại sử dụng vốn Quỹ HTND để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Đến nay, 2 hộ gia đình này đều đã gây dựng được đàn bò từ 3-5 con và sẽ tiếp tục nhân đàn trong những năm tới.

Trong năm 2017, giá lợn hơi giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ, phải cơ cấu lại quy mô đàn… Ông Phan Văn Tuấn (xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) bày tỏ: “Chúng tôi được vay Quỹ HTND để thêm vốn đầu tư chăn nuôi lợn. Gặp năm khó khăn, chúng tôi phải giảm quy mô chăn nuôi, duy trì mô hình. Gần Tết Nguyên đán, giá lợn có xu hướng tăng lên ở mức ổn định cũng phần nào động viên người chăn nuôi bên cạnh sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành và sự hỗ trợ của Quỹ HTND…”.

Gắn với xây dựng nông thôn mới

Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ xây dựng, phát triển nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi trong những năm qua. Ông Lê Hữu Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Đồng Nai cho biết thêm: Vốn Quỹ HTND đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho các hộ vay tham gia thực hiện dự án phát triển cây trồng chuyên canh, chăn nuôi tập trung, nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương, đồng thời để tạo điều kiện để Hội ND các cấp đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp hội viên nông dân, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.

Cùng với việc tích cực triển khai các giải pháp xây dựng, tăng trưởng nguồn Quỹ HTND, trong năm 2017, Hội ND tỉnh Đồng Nai cũng thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3668-QĐ/HNDTW ngày 11.10.2017 của BTV T.Ư Hội NDVN về việc phê duyệt dự án vay vốn Quỹ HTND T.Ư. Điển hình là trung tuần tháng 10.2017, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã tổ chức giải ngân vốn cho dự án “Thâm canh cây sầu riêng” với quy mô 1 tỷ đồng. Tham gia dự án có 15 hộ là thành viên Tổ hợp tác sản xuất cây sầu riêng xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ.

Tại buổi giải ngân vốn Quỹ HTND, theo nhu cầu của nông dân, Hội ND xã Xuân Bảo đề nghị Hội ND huyện Cẩm Mỹ và Hội ND tỉnh Đồng Nai kết nối Công ty CP Phân bón Bình Điền để hội viên được cung ứng phân bón chuyên dùng cho cây sầu riêng…