Tin mới nhất về bão Tembin (số 16): Bão giật cấp 14 khi vào Biển Đông, thực hiện cấm biển từ chiều nay

(Dân Việt) Bản tin lúc17 giờ chiều nay (23/12) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết bão Tembin đã mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 14 và đang tiến vào biển Đông.

Hồi 16 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Bão Tembin mạnh lên và đang tiến vào biển Đông.

Bão Tembin di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm, như vậy khoảng đêm nay (23/12), bão Tembin sẽ vượt qua phía Nam đảo Pa-la-oan (Philippin) và đi vào Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 16 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 250-350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Trước đó vào lúc 11h30 ngày 23/12, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện hỏa tốc gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Nam đến Bình Thuận và các tỉnh Nam bộ.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành tăng cường cập nhật thông tin, tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền; quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để hướng dẫn di chuyển hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho người trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển, trên cù lao đang có nguy cơ sạt lở mạnh, vùng thấp trũng do ảnh hưởng của triều cường. Kiên quyết sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn; trong đó đặc biệt đối với huyện đảo, xã đảo như Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu)…

Đồng thời kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến (kể cả tàu vận tải; tàu vãng lai trên các sông, trên biển, các bến phà…), khu vực neo đậu quanh các đảo, khu lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản trên biển và đất liền nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Các địa phương thực hiện cấm biển chậm nhất trước 16h ngày 23/12/2017.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát các phương án, kịch bản ứng phó. Đặc biệt cần tăng cường trang thiết bị, nguồn lực để kịp thời chỉ đạo điều hành được thông suốt trong các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó hiệu quả với bão.

Kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, các trọng điểm sạt lở bờ sông, bờ biển xung yếu, các công trình đang thi công, chống ngập đô thị do ảnh hưởng của nước dâng, triều cường và gió mạnh.

Kiểm tra, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tàng, hệ thống lưới điện, thông tin, cơ sở dịch vụ du lịch, chặt tỉa cành cây và công trình công cộng, dân sinh khác để bảo đảm an toàn.

Bộ Ngoại giao có công hàm gửi Đại sứ quán các nước trong khu vực đề nghị giúp đỡ các ngư dân, tàu cá Việt Nam vào tránh trú bão và đảm bảo an toàn.

Duy trì, bố trí tối đa các lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.