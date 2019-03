Tranh thủ tối đa các nguồn lực, giúp dân tăng thu nhập, làm giàu

(Dân Việt) Với phương châm tập trung hướng về cơ sở, Hội Nông dân (ND) thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã phối hợp các tổ chức, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn, kỹ thuật mới đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Trao cần câu chứ không trao cá

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Hội ND phường Quảng Thuận cho biết, thực hiện phương châm “trao cần câu không trao con cá”, thời gian qua, Hội ND phường Quảng Thuận đã tích cực phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Ba Đồn cho các hội viên nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn bảo đảm đúng mục đích sử dụng, chăn nuôi sản xuất kinh doanh và tái sản xuất mở rộng.

Mô hình trồng các loại rau xanh an toàn đang mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ hội viên, nông dân thị xã Ba Đồn. Ảnh: P.V

Hoạt động hỗ trợ vay vốn cho hội viên, nông dân thị xã Ba Đồn

61 tổ vay vốn Ngân hàng NNPTNT

dư nợ hơn 43 tỷ đồng

2.135 thành viên vay

76 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH

dư nợ gần 123 tỷ đồng

2.817 hộ nông dân vay

Hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho 12 hộ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 600 triệu đồng. Ngoài ra, Hội cũng tổ chức tập huấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cho nông dân; vận động hội viên mua các loại giống mới có năng suất chất lượng cao đưa vào sản xuất.

Từ phong trào thi đua sản xuất, phường Quảng Thuận đã có nhiều mô hình của hội viên phát triển kinh tế hiệu quả. Điển hình như mô hình nuôi cá, gà, vịt của anh Phạm Năm ở tổ dân phố Cồn; mô hình mộc mỹ nghệ do Quỹ Hỗ trợ Hội ND tỉnh tiếp sức; mô hình nuôi tôm của nhiều hộ gia đình ở tổ dân phố Môn, cho năng suất từ 3-4 tạ/sào…

Không chỉ riêng Quảng Thuận, các cơ sở hội trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tập trung vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, phát triển các mô hình, trang trại, gia trại, đẩy mạnh kinh tế hợp tác.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ của Hội, trên địa bàn thị xã đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng rau, hoa tại phường Quảng Long; mô hình trồng lúa, rau, ớt, tỏi, hành tại các xã: Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Minh, trồng nấm tại xã Quảng Thủy; mô hình chế biến nước mắm tại phường Quảng Phúc, Quảng Thọ; nuôi heo theo mô hình công nghiệp tại xã Quảng Tiên; nuôi gà theo mô hình trang trại tổng hợp tại phường Quảng Long, Quảng Phong…

Bên cạnh sản xuất chăn nuôi, nhiều hộ nông dân đã đầu tư vốn để kinh doanh, mở nhà hàng, dịch vụ vận tải... mang lại thu nhập cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, như: Hội viên Nguyễn Văn Lợi, Trần Thị Thủy, Nguyễn Thị Lịch, Hồ Văn Son, ở phường Ba Đồn; hội viên Trần Đình Hải ở phường Quảng Thuận; hội viên Nguyễn Văn Hùng ở xã Quảng Lộc; hội viên Hoàng Hữu Tố ở xã Quảng Tân...

Hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên

Để có được kết quả trên, thời gian qua, Hội ND thị xã Ba Đồn luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng có ưu đãi của Chính phủ đến hội viên, nông dân; đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay của ngân hàng… tạo điều kiện cho nhiều hộ dân kịp thời tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế.

Đến nay, toàn thị xã có 61 tổ vay vốn Ngân hàng NNPTNT với 2.135 thành viên vay, dư nợ hơn 43 tỷ đồng; có 76 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ gần 123 tỷ đồng, cho 2.817 hộ nông dân vay. Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội ND thị xã quản lý là hơn 4 tỷ đồng, hỗ trợ cho 122 hội viên vay.

Cùng với việc tạo điều kiện hỗ trợ về vốn vay, năm 2018, Hội ND thị xã đã phối hợp với nhiều đơn vị, phòng, ban tổ chức 10 lớp dạy nghề với 330 hội viên tham gia, bồi dưỡng kiến thức nghề xây dựng, cơ khí, kỹ thuật chăn nuôi, trồng nấm, học bằng thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân…

Các hội viên sau khi kết thúc khóa đào tạo đều nắm vững kiến thức để áp dụng vào thực tế, trên 80% hội viên được dạy nghề có việc làm và có thu nhập ổn định. Các cấp Hội đã tổ chức 103 lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ với 6.150 lượt cán bộ, hội viên tham gia…

Ông Đoàn Hữu Thanh- Chủ tịch Hội ND thị xã Ba Đồn cho biết, thời gian tới, Hội ND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội ND cơ sở tích cực vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển giao, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất; nhân rộng các mô hình, phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các chương trình khuyến nông…

Ông Thanh cũng cho biết, Hội cũng đẩy mạnh phát huy nội lực trong tổ chức hội, chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống; phối hợp với Ngân hàng CSXH thị xã, Ngân hàng NNPTNT tạo điều kiện để hội viên nông dân được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất; tích cực quản lý tốt và xây dựng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân…