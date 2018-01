Trao 40 suất quà tết cho nông dân vùng lũ Quảng Nam

(Dân Việt) Ngày 30.1, ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, trao 40 suất quà Tết cho hộ nông dân nghèo tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.

Đến xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, ông Lương Quốc Đoàn gửi lời thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân xã vì có nhiều thiệt hại trong các đợt mưa lũ cuối vừa qua. Nhiều diện tích hoa màu, cây trồng ở xã này bị chìm trong nước lũ và gây thiệt hại lớn về kinh tế cho bà con nông dân nơi đây.

“Mong muốn bà con vùng ảnh hưởng lũ lụt Đại Cường sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, chịu khó của người nông dân để phát triển sản xuất trong thời gian tới và đón một cái tết cổ truyền thật ấm cúng” - ông Đoàn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà tết tại Quảng Nam

Tại đây, đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn đã trao 40 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 40 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà con nhân dân xã Đại Cường. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm, trao quà chúc Tết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh cho đồng chí Nguyễn Hữu Mai, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đoàn lãnh đạo Trung ương Hội ND Việt Nam đến viếng và thắp hương tại Khu di tích HND giải phóng miền Trung - Tây Nguyên

Cùng ngày, đoàn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến Khu di tích Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên (huyện Bắc Trà My) viếng hương tưởng nhớ công lao và tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ Hội ND miền Trung - Tây Nguyên đã một thời chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do bảo vệ Tổ quốc.

“Đây là địa chỉ để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ hội viên Hội Nông dân nói riêng và cho thế hệ trẻ hôm nay nói chung…” - ông Đoàn cho biết./.