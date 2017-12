Trung tâm KTTV: Chưa từng phải dùng đến số 16 để đặt tên bão

(Dân Việt) Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng đây là năm vô tiền khoáng hậu, chưa năm nào có tới 20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới.

Thưa ông, tính đến thời điểm này trong năm nay chúng ta đã ghi nhập có 16 cơn bão, vậy lý do gì khiến cho mưa bão xảy ra nhiều như thế?

- Phải nói là vô tiền khoáng hậu, chưa từng có năm nào mà phải sử dụng số 16 để ghi nhận số cơn bão xảy ra trong một năm. Tổng cả áp thấp nhiệt đới và bão có tới 20 cơn, đây là năm kỷ lục có nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới nhất.

Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng chưa năm nào có tới 20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Ảnh: IT

Trước đó hai năm nhiều nhất được ghi nhận có nhiều áp thấp nhiệt đới và bão nhất đó là năm 1969 với 19 cơn, và năm 2013 cũng 19 cơn trong đó có 13 cơn bão và 6 cơn áp thấp nhiệt đới.

Trước bất cứ một cực đoan nào ai cũng hỏi lý do vì sao, chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Chúng tôi đang xem xét nghiên cứu phân tích để có câu trả lời đầy đủ nhất. Đến thời điểm hiện nay có hai lý do rõ ràng nhất đó là do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina và chịu tác động của biến đổi khí hậu.

Những năm La Nina là những năm nhiều bão, thời tiết lạnh rét, mưa trái mùa nhiều, còn những năm El Nino là những năm ít bão. Và soi vào năm nay có thể thấy đúng là năm nay nhiều mưa bão, thời tiết lạnh rét nhất, có mưa trái mùa nhiều nhất.

Bão Tembin là cơn bão số 16 trong năm 2017.

Vậy tình hình mưa bão, thời tiết những tháng đầu năm 2018 diễn biến như thế nào thưa ông?

- Hiện tượng ENSO đang ở trạng thái La Nina trong tháng 12/2017 và tiếp tục duy trì trong các tháng đầu năm 2018. Nhiều khả năng hiện tượng La Nina sẽ không kéo dài, từ khoảng giữa năm 2018, ENSO sẽ chuyển lại trạng thái trung tính.

Mùa bão năm 2017 sẽ kết thúc muộn ở Nam Biển Đông và nhiều khả năng mùa bão năm 2018 sẽ bắt đầu sớm ở Bắc Biển Đông, tháng 1 đến tháng 2/2018 vẫn có khả năng xuất hiện bão hoặc ATNĐ hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông. Ngoài ra, trong thời kỳ này, do hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo, vùng biển Nam Biển Đông có thể xuất hiện mưa dông mạnh kèm tố, lốc và gió giật. Khả năng cao mùa bão năm 2018 sẽ bắt đầu sớm ở khu vực Bắc Biển Đông.

Dưới tác động của hiện tượng La Nina, miền Bắc đang trải qua đợt rét kéo dài, vậy thời gian tới miền Bắc có trải qua những đợt rét tương tự như thế này nữa không thưa ông?

- Trong mùa Đông Xuân 2017-2018 các đợt rét đậm, rét hại có khả năng tập trung trong thời đoạn tháng 1 và tháng 2/2018. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 5-7 ngày.

Nhiệt độ trung bình các tháng mùa đông năm 2017-2018 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN), nhưng sẽ thấp hơn so với nhiệt độ trung bình của mùa đông năm 2016-2017. Lượng mưa các khu vực phía nam có xu hướng cao hơn TBNN và trong các tháng đầu năm 2018, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc từ tháng 1 đến tháng 4/2018 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN và có khả năng ở mức thấp hơn so với nhiệt độ trung bình các tháng cùng thời kỳ của mùa Đông – Xuân năm 2016-2017.

Xin cảm ơn ông!