Trưởng BQL An toàn thực phẩm TP.HCM: Gỡ khó cho DN làm sản phẩm sạch

Từ khi ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM thành lập, mục tiêu đầu tiên ban hướng tới là làm sao tăng được tỷ lệ người dân sử dụng thực phẩm sạch. Do đó, chúng tôi xác định phải tạo điều kiện, giúp doanh nghiệp làm đúng chuẩn, sản xuất ra sản phẩm sạch thông qua các giải pháp tạo ra môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý, cải cách hành chánh, bớt thủ tục phiền hà.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, ban nghĩ ra cách phối hợp với các hội, vì đây là kênh tập hợp sức mạnh các doanh nghiệp, và chúng tôi chọn hội DN.HVNCLC. Hội DN.HVNCLC có bề dày kinh nghiệm, đã tập hợp được nhiều doanh nghiệp có thực lực, trong đó có nhiều doanh nghiệp thực phẩm, có không ít đơn vị đã vượt qua hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt của các nước, để đem sản phẩm xuất khẩu.

Năm 2017, trên cơ sở đánh giá những hạn chế trên, cả hội và ban đã tìm ra được tiếng nói chung, có cùng mục tiêu làm sao giúp cho doanh nghiệp phát triển. Mặc dù mối liên kết mới khởi động nhưng tôi thấy tương lai rất hứa hẹn. Bởi qua sự hợp tác Công nhận tiêu chuẩn lẫn nhau, chẳng hạn như hội DN.HVN CLC đã có 66 doanh nghiệp đạt chuẩn hội nhập, còn ban An toàn cũng có 68 doanh nghiệp đạt sản xuất theo chuỗi. Sau này, ban sẽ thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp HVNCLC muốn làm chuỗi sản xuất thực phẩm sạch, chỉ cần nộp hồ sơ sẽ được giảm hết mọi thủ tục, vì bản thân họ đã đạt chuẩn hội nhập rồi. Còn những doanh nghiệp đã đạt sản xuất chuỗi do ban Quản lý, thì hội DN.HVNCLC cũng sẽ tạo điều kiện, mời gọi họ tham gia hội, có cơ hội tham gia xuất khẩu…

Trong nội dung ký kết “Công nhận chuẩn lẫn nhau”, cả ban và hội còn có chương trình làm xúc tiến thương mại. Tháng 4 tới đây, chúng tôi cùng tổ chức hội chợ HVNCLC. Ban Quản lý an toàn thực phẩm sẽ có vai trò cố vấn chỉ đạo về mặt chuyên môn, ngoài ra ban cũng sẽ kêu gọi, làm cầu nối cho các doanh nghiệp đạt chuỗi an toàn tham gia hội chợ này, cũng như chịu kiểm soát chất lượng của tất cả các gian hàng thực thẩm tham gia hội chợ này. Ban sẽ thiết kế ngôi nhà giới thiệu hoạt động phát triển chuỗi thực phẩm an toàn để người dân biết.

Ngoài chương trình “Công nhận chuẩn”, chúng tôi cũng đã xúc tiến ký kết hợp tác bốn bên, gồm ban An toàn, hội DN.HVNCLC, doanh nghiệp và các địa phương. Theo tôi, đây là chương trình hợp tác quan trọng, vì từ trước đến nay, ai cũng muốn sản xuất thực phẩm sạch, nhưng câu hỏi đặt ra cho người nông dân là làm ra rồi bán ở đâu. Và nông dân khi sản xuất nhỏ lẻ, manh mún lại không có đủ nguồn lực đầu tư lớn. Họ rất khó khăn về kỹ thuật, nhiều khi phạm lỗi phun thuốc bảo vệ thực vật chưa đủ thời gian cũng đem cắt bán.Nói chung là họ thiếu đủ đường, tuy nhiên, nhiều khi đến vụ, hàng khan hiếm nên dù có được bao tiêu ở đâu đi nữa cũng bẻ kèo, bán chỗ khác.

Từ hạn chế trên, ban và hội đã tính đến giải pháp liên kết bốn bên, để mỗi bên cùng có trách nhiệm. Vấn đề cần nhất ở đây là đầu ra sản phẩm, chúng tôi đã đề nghị phải có một công ty có uy tín, có nguồn vốn để liên kết sản xuất, hỗ trợ nông dân kỹ thuật rồi đứng ra bao tiêu. Ngoài ra, còn có bên thứ hai, đó là các địa phương, tỉnh, thành có trách nhiệm quy hoạch đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân có đất đai để sản xuất thực phẩm sạch và làm cầu nối đảm bảo cho mối quan hệ của họ. Tỉnh, thành cũng làm nhiệm vụ định hướng phát triển, như đồng bằng sông Cửu Long mạnh về nông nghiệp; nhưng manh mún, không liên kết được. Bên thứ ba là hội DN.HVNCLC có trách nhiệm tìm ra doanh nghiệp uy tín, ví dụ như hôm trước đã tìm được công ty Vinamit ký với nông dân Bến Tre, sắp tới sẽ là Saigon Co.op, VinMart… Hội cũng liên kết nhà khoa học giúp nông dân kỹ thuật, kết nối tỉnh này, tỉnh kia. Và sau cùng là ban Quản lý an toàn TP.HCM, sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho mô hình sản xuất nào đạt chuẩn, quảng bá, tuyên truyền giúp doanh nghiệp, nông dân.