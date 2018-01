Tỷ lệ khám phá vụ trọng án ở nông thôn tăng cao

(Dân Việt) Tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017”. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng NTM chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương và các thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc của Bộ Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

An ninh, trật tự nông thôn được đảm bảo

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra quân chung tay xây dựng NTM tại thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2. Ảnh: TL

Nổi bật, trong năm 2017, lực lượng công an đã điều tra, khám phá trên 53.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 83.800 đối tượng, triệt phá 1.800 băng nhóm tội phạm và hàng nghìn vụ vi phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, lực lượng công an đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ và Ban chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham mưu, phục vụ cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời, ổn định các điểm xảy ra mâu thuẫn, khiếu kiện liên quan đến đất đai trong xây dựng NTM; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án phạm pháp hình sự ở khu vực nông thôn tăng cao. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”…

Qua đó, an ninh, trật tự xã hội khu vực nông thôn được giữ vững đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong thời gian qua”.

Để đạt được những kết quả trên, Bộ Công an đã chú trọng đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn.

Lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự hoà giải. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng NTM

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Chương trình bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Văn phòng Điều phối NTM T.Ư đã tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng NTM. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn được ổn định và giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong xây dựng NTM, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, lực lượng công an và Ban chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

“Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ở nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy được trách nhiệm trong bảo vệ an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xây dựng NTM. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Văn phòng điều phối NTM T.Ư có hiệu quả nhất trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020”-Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh.