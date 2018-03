Úc - Newzealand chính thức phê duyệt sử dụng Gạo vàng làm thực phẩm

(Dân Việt) Các thực phẩm có nguồn gốc từ GR2E - một giống Gạo Vàng giàu vitamin A vừa được chính thức phê duyệt và đưa vào Danh mục Chuẩn thực phẩm của Úc – NewZealand. Gạo vàng GR2E (tên tiếng Anh: Golden Rice) là giống gạo biến đổi gen (BĐG) nhằm tăng hàm lượng beta-carotene, do Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phát triển.

Thông tin liên quan đến việc công nhận được công bố trên Công báo Liên bang Australia vào ngày 22.2 vừa qua, đánh dấu mốc hoàn thiện của toàn bộ quá trình đánh giá an toàn do Cơ quan Tiêu chuẩn về Thực phẩm của Australia và New Zealand tiến hành (FSANZ). FSANZ là cơ quan nhà nước, đại diện cho Chính phủ Australia, chính quyền các bang và vùng lãnh thổ của Australia cùng Chính phủ của New Zealand, chịu trách nhiệm thực hiện các đánh giá an toàn đối với thực phẩm BĐG.

Để tiến hành quy trình này, FSANZ áp dụng những phương pháp tiếp cận thận trọng, dựa trên các khái niệm và nguyên tắc được phát triển và công nhận bởi các tổ chức quốc tế như: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Ủy ban Tiêu chuẩn Thực Phẩm Quốc tế (Ủy ban Codex) trong hơn 2 thập kỷ qua.

Sau khi hoàn thiện các đánh giá về an toàn đối với giống gạo GR2E, FSANZ kết luận: “Trong quá trình đánh giá, không phát hiện được nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và các quan ngại liên quan đến tính an toàn của giống gạo GR2E . Dựa trên cơ sở dữ liệu được cung cấp và các thông tin hiện có, thực phẩm có nguồn gốc từ gạo GR2E được cho là an toàn với con người như thực phẩm có nguồn gốc từ các giống gạo truyền thống.”

Gạo vàng là giống gạo biến đổi gen được tăng cường hàm lượng beta-carotene thông qua công nghệ biến đổi gen - beta-carotene có thể chuyển hóa thành Vitamin A sau khi cơ thể tiêu thụ. Việc nghiên cứu và phát triển gạo vàng nhằm mục đích hỗ trợ giảm thiểu các bệnh liên quan tới thiếu hụt Vitamin A, đặc biệt tại các nước mà gạo là nguồn lương thực chính.

Theo thống kê, thiếu hụt vitamin đang gây ra những tổn hại sức khỏe nghiêm trọng cho hàng triệu trẻ em và phụ nữ mang thai trên toàn cầu. Được xem là sản phẩm nổi bật trong “Chương trình Lúa gạo Tăng cường Sức khỏe” của IRRI, giống gạo vàng GR2E là gạo BĐG tăng cường dinh dưỡng đầu tiên được cấp phép sử dụng làm thực phẩm. Các giống lúa dinh dưỡng này có tiềm năng để tiếp cận tới nhiều người bởi đây là cây trồng đang được canh tác và tiêu thụ một cách rộng rãi, đặc biệt tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Hiện tại IRRI đang phát triển các giống lúa khác có khả năng tăng cường thành phần sắt, kẽm và beta-carotene nhằm giúp con người hấp thu được nhiều hơn các chất vi lượng quan trọng. Các giống lúa này có thể giúp thực hiện các mục tiêu toàn cầu hiện nay về khắc phục tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng của con người.