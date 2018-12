Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật, người trồng nho hồng hưởng lợi kép

Tập huấn về Biowish cho 100 cán bộ, ND

Ông Nguyễn Văn Tính – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Thuận cho hay, mới đây Hội ND tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp Công ty TNHH Enzyma tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng công nghệ sinh học Biowish trong sản xuất nông nghiệp” cho trên 100 hội viên, nông dân, cán bộ Hội ND các cấp.

Các học viên đã được cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Enzyma hướng dẫn cách sử dụng, giới hiệu về lợi ích của các sản phẩm công nghệ sinh học Biowish trong xử lý môi trường, sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản. Việc tập huấn sẽ giúp người nông dân sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong sản xuất.

“Thời gian tới, Hội ND tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động để nhiều nông dân biết, ứng dụng chế phẩm sinh học Biowish, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương” – ông Tính nói.

Đức Thịnh