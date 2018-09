Vai trò nòng cốt của Hội ND trong phát triển tam nông

(Dân Việt) Ngày 21.9, tại TP.Biên Hòa đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018–2023. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Phú Cường- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN .

Chăm lo đời sống nông dân

Theo ông Lê Bửu Châu- Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Nai, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên ND. Nhờ đó, công tác phát triển hội viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng…

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý (thứ 3 từ phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Đồng Nai lần thứ IX. Ảnh: Trần Bình Sơn

Nhiệm kỳ qua, Hội ND tỉnh Đồng Nai cũng đã làm rất tốt vai trò cầu nối giúp ND tăng trưởng thu nhập rõ nét thông qua các phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững…

Từ phong trào này, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Số hộ có mức thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên cao gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2008 - 2013. Phong trào đã khuyến khích, động viên ND phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức, như: Vốn, giống, ngày công lao động, cách làm ăn...

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND. Kết quả, 5 năm qua, Hội ND các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ vốn vay cho 8.417 lượt hộ vay. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành xây dựng đề án “Thành lập Quỹ Hỗ trợ ND” cấp huyện. Đến nay, có 8/11 huyện, thị, thành đã thành lập Quỹ Hỗ trợ ND.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ IX. Ảnh: T.B.S

Cũng theo ông Châu, trong nhiệm kỳ, Hội ND các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, công ty cung ứng cho ND vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp... theo phương thức trả chậm, trị giá hàng tỷ đồng.

Không những giúp ND làm giàu, các cấp Hội còn dồn sức xây dựng chương trình nông thôn mới (NTM). Cùng với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Hội về công cuộc xây dựng NTM, các cấp Hội đã tích cực vận động ND tham gia bằng những việc làm thiết thực như: Đóng góp trên 500 tỷ đồng, hiến đất và đóng góp hàng chục triệu ngày công lao động để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường điện hạ thế, phòng học, nhà văn hóa…

Tính đến tháng 6.2018, toàn tỉnh Đồng Nai có 129/133 xã, 8/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM và 15 xã được công nhận xã NTM nâng cao. Hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được quan tâm đầu tư phát triển. Giai đoạn 2013 - 2017, toàn tỉnh giảm được 27.550 lượt hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 1,12% (năm 2015) xuống còn 0,59% (năm 2017). Đến nay, toàn tỉnh còn 7.164 hộ nghèo, chiếm 0,9% so với tổng hộ dân.

Đổi mới để thích ứng

Theo Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng, nhiệm kỳ vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Đồng Nai có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống cần cù, đoàn kết vượt khó, với ý chí tự lực, tự cường, hội viên và nông dân tỉnh nhà vẫn đạt được những thành tựu to lớn.

“Để thích ứng với tình hình mới, phương thức hoạt động của Hội đã được đổi mới, gắn công tác tuyên truyền, vận động hội viên, ND thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân”- bà Hằng cho biết.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đánh giá rất cao những thành quả mà các cấp Hội ND tỉnh đã nỗ lực trong nhiệm kỳ qua trong lĩnh vực tam nông. Ông Nguyễn Phú Cường yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội ND tỉnh Đồng Nai cần có giải pháp để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ND khai thác tối đa những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tiềm lực trong sản xuất nông nghiệp. “Các cấp Hội phải xác định vai trò nòng cốt, chủ thể trong sự nghiệp phát triển tam nông” -ông Cường nhấn mạnh.

BCH Hội ND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã tín nhiệm bầu bà Hoàng Thị Bích Hằng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội ND. Ông Lê Hữu Thiện và bà Hồ Thị Sự được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh.