Vốn nhỏ giúp nông dân vùng cao Nghệ An tạo gia sản lớn

(Dân Việt) Nhờ các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đã có vốn làm ăn, tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Mở đường làm ăn cho đồng bào vùng cao

Gia đình chị Lương Thị Thà (bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) là một trong những điển hình thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi. Chị cho biết, trước đây, khi chưa được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện, gia đình gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Năm 2016, sau khi được vay 30 triệu đồng từ chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn với lãi suất ưu đãi, gia đình chị đã đầu tư nuôi bò, phát triển kinh tế vườn rừng...

Anh Biện Xuân Khương đang nuôi 4 con trâu, ngoài ra còn có 9ha keo, 300 gốc chanh... (ảnh: Bá Hậu)

Từ 2 con bò ban đầu, đến nay trong chuồng bò của gia đình chị lúc nào cũng có từ 8-10 con bò, trong đó có 3 con bò sinh sản, mỗi năm xuất chuồng 3-4 con bê, thu lãi hơn 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình còn chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm và đầu tư trồng 1ha sắn, 3ha keo. Nhờ chăn nuôi có hiệu quả, gia đình chị đã làm được căn nhà mới để ở, con cái đươc học hành đầy đủ. Không chỉ thoát nghèo, đến nay gia đình chị Tà đã trả hết cả gốc và lãi.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, chị Thà cho biết: “Thời gian khi mới ra ở riêng, vợ chồng tôi không có gì trong tay cả, cứ nghĩ mãi không biết làm gì để thoát được đói nghèo, muốn đầu tư chăn nuôi nhưng lại không có vốn. Nhờ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, gia đình tôi được tạo đường làm ăn. Nguồn vốn ưu đãi thực sự đã giúp những người nghèo như chúng tôi, có cơ hội thoát nghèo”.

Cũng nhờ vốn vay 20 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH, gia đình Anh Biện Xuân Khương (ở thôn Bãi Ổi, xã Chi Khê, huyện Con Cuông) mới có điều kiện để cải tạo vườn trồng cây ăn quả và đầu tư chăn nuôi trâu hàng hóa để phát triển kinh tế.

Từ hộ nghèo, đến nay, gia đình anh Khương đã vươn lên có thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước được cải thiện. Sau 3 năm anh Khương đã trả được cả gốc và lãi cho ngân hàng. Mới đây, anh lại tiếp tục vay số vốn nhiều hơn để mua máy cày đa năng trị giá hơn 200 triệu đồng phục vụ sản xuất và vận chuyển keo thuê. Hiện, gia đình anh Khương chăn thả 4 con trâu, chăm sóc 9ha keo và 300 gốc chanh cho hiệu quả tốt.

Anh Khương chia sẻ: “Do gia đình nghèo nên sau khi vợ chồng ra ở riêng phải sống trong túp lều tranh, tài sản không có gì đáng giá ngoài một... cái giường. Năm 2014, gia đình tôi vay được 20 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư phát triển chăn nuôi. Bước đầu, tôi nuôi 2 con bò, sau phát triển dần lên. Đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo, hiện kinh tế đang từng bước được ổn định. Tôi mong muốn có nhiều chương trình chính sách hỗ trợ người nghèo như thế này. Đây chính là bệ đỡ giúp những người nghèo như chúng tôi có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống gia đình”.

Hỗ trợ hiệu quả giảm nghèo

Những năm qua, cùng với các chính sách xóa đói, giảm nghèo của Nhà nước, tín dụng với lãi suất ưu đãi do Ngân hàng CSXH thực hiện trên địa bàn Nghệ An, nhất là hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương.

Con Cuông là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao ở Nghệ An. Trong nhiều lý do, thiếu vốn sản xuất vẫn là nguyên nhân hàng đầu. Vì vậy, từ nguồn vốn của Chính phủ, thông qua Ngân hàng CSXH huyện, nhiều hộ đã có điều kiện đầu tư sản xuất vàthoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế.

Riêng đối với huyện miền núi Con Cuông, cho đến nay tổng dư nợ của các chương trình cho vay trên địa bàn huyện đã đạt trên 300 tỷ đồng, với hơn 10.000 khách hàng được vay.

Để phát huy hiệu quả vốn vay, Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung xây dựng mạng lưới 13 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn nhằm tạo điều kiện, tiết giảm các chi phí giao dịch của người vay, nhất là hộ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn. Đồng thời thực hiện dân chủ, công khai việc cho vay vốn tín dụng cơ sở.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Nam- Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Con Cuông cho biết: “Để phát huy hơn nữa hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, Ngân hàng CSXH huyện sẽ đẩy mạnh việc phối hợp hơn nữa với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tốt việc bình xét hộ nghèo để cho vay vốn, tạo sự công bằng trong thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo…”.