Vượt rừng săn đặc sản sâu “khủng” béo nhung nhúc ở vùng cao Nghệ An

Những con ấu trùng to bằng ngón tay cái người lớn sống trong thân cây măng nứa lâu nay là món ăn của nhiều người ở vùng cao Nghệ An. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để thử món ăn có phần “kinh dị” này.

Các cánh rừng nứa ở miền Tây Nghệ An hiện đang vào mùa măng. Không chỉ mang lại nguồn măng dồi dào mà những cánh rừng này còn đem đến một loại thực phẩm độc đáo khác, ấy là ấu trùng nứa. Đây cũng chính là thời điểm nhiều người dân vùng cao luồn rừng, vượt suối tìm đến những địa điểm có nhiều ấu trùng nứa để săn chúng về làm thức ăn. Anh Vi Văn Túng, một người dân ở xã Yên Hòa (Tương Dương) cho hay: Phải tinh mắt mới phát hiện ra những cây măng nứa có sâu ẩn nấp trong đó. Loại sâu này thường chui vào thân măng và sinh sôi nảy nở. Khi trưởng thành chúng đục lỗ và thoát ra ngoài. Muốn lấy được loại ấu trùng này, người dân phải dùng dao rọc theo thân măng rất cẩn thận để tránh làm chết sâu bên trong. Ấu trùng nứa đục rỗng và làm chết thân măng. Khác với loại sâu sống trong thân luồng, tre mỗi cây măng nứa chỉ cho một con ấu trùng. Những con ấu trùng nứa to bằng ngón tay người lớn có thể được chế biến thành món nấu măng chua, nướng... rất béo và thơm. Tuy nhiên, nếu mới tiếp xúc lần đầu không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức món ăn này.

Theo Đào Thọ (Báo Nghệ An)

