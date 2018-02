Độ mâm xe hơi: Thú chơi của những người sành xe

(Dân Việt) Một chiếc xe có kích thước mâm khủng thường mang lại vẻ ngoài hầm hố, dữ dằn hơn. Đây cũng là ưu tiên số một đối với những tay chơi xe sành điệu.

Tất nhiên, có đẹp hay không còn phụ thuộc vào chất lượng, thương hiệu hay thiết kế của bộ mâm mới chứ không chỉ dựa vào kích thước hoành tráng. Những chiếc mâm cỡ lớn và cực ngầu Việc đầu tiên sau khi thay mâm mới chắc chắn phải kèm theo việc thay lốp mới, mâm lớn hơn thì kích thước lốp cũng phải lớn theo. Thế nhưng điều này lại làm tăng đường kính tổng thể của bánh xe. Nếu đường kính tổng thể của bánh xe vượt quá đường kính ban đầu sẽ dẫn tới hiện tượng sai số đồng hồ đo tốc độ, va chạm giữa bánh xe và hốc bánh khi vào cua và đồng thời ảnh hưởng tới khả năng vận hành của hộp số cũng như những thiết lập “tiêu chuẩn” của nhà sản xuất. Nếu muốn tăng kích thước mâm thêm 1 inch thì phải giảm độ dày của lốp đi 1 inch tương ứng. Vì vậy khi nhìn những chiếc xe độ mâm lớn ta thường thấy thành lốp mỏng đi rất nhiều và trải rộng ra bề mặt. Bộ la-zăng 5 chấu kép thể thao và khỏe khoắn Thành lốp mỏng, diện tích tiếp xúc với mặt đường nhiều sẽ làm lốp nhanh hỏng hơn, tốn kém chi phí thay thế. Trong một số trường hợp trọng lượng xe tăng lên cũng làm cho mức độ tiêu thụ nhiên liệu tăng từ 4 - 10%. Với các chủ sở hữu xe Mazda, Altis, Vios, Camry, Zace thì họ thích sắm một bộ mâm đúc thật chắc chắn, thường là loại mâm đúc của Trung Quốc 14, 15 inch. Với các chủ xe BMW và các dòng xe cao hơn cả BMW thì họ thường chọn những dòng cao cấp để tránh “đụng hàng”. Cụ thể như bộ mâm 20 inch giá 3.500 USD cho 1 chiếc BMW X5, bộ mâm quay OASIS, 22 inch cho các loại xe to cũng gần 10.000 USD. Với những chủ xe trẻ tuổi sở hữu dòng xe hạng sang thì họ lại độ mâm xe theo phong cách thể thao (bánh sau bản rộng hơn bánh trước), có thiết kế hào nhoáng. Ngược lại với tay chơi trẻ tuổi thì các đại gia trung tuổi lại chọn độ mâm xe với các loại mâm đúc hiện đại, sang trọng.

