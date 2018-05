Doanh số xe Toyota tháng 4/2018: Xe lắp ráp "cứu cánh" xe nhập khẩu

(Dân Việt) Tháng 4 vừa qua, do ảnh hưởng của nghị định 116, doanh số xe nhập khẩu của Toyota gần bằng không.

Trong khi đó doanh số xe sản xuất trong nước tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty Toyota Việt Nam vừa công bố doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota trong tháng 4/2018 đạt 4.234 xe (không bao gồm Lexus), tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, doanh số bán của các mẫu xe lắp ráp trong nước (CKD) của Công ty bao gồm Vios, Innova, Camry và Corolla Altis đạt tới 4.232 xe, tăng trưởng tới 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mẫu xe CKD của TMV như Vios, Innova, Corolla Altis cũng giữ vị trí cao trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất tháng 04/2018. Trong đó, mẫu xe Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe sedan hạng nhỏ trung cấp trên toàn thị trường với 2.076 xe được bán ra, tăng trưởng tới 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai mẫu xe lắp ráp trong nước khác cũng đạt kết quả tốt trong doanh số: Corolla Altis đạt 473 xe (tăng gấp đôi, 104%) và Camry với 383 xe bán ra (tăng 50%).

Ở phân khúc xe thương mại, Innova cũng đón nhận 1.300 xe được giao tới khách hàng trong tháng 4/2018, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 4, TMV chỉ bán ra 02 xe (mẫu xe Hilux) dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Các mẫu xe khác là Yaris, Fortuner, Alphard, Landcruiser, Land Prado đều không có doanh số bán hàng.

Thống kê doanh số các dòng xe Toyota tháng 4/2018:

Theo báo cáo của VAMA, trong tháng 4 vừa qua, Lexus Việt Nam chỉ tiêu thụ được 1 sản phẩm. Nhưng đây vẫn chưa phải tháng có doanh số thấp nhất từ đầu năm của thương hiệu xe sang này, bởi trong tháng 3, không có chiếc Lexus nào được giao đến tay khách hàng. Tính chung 4 tháng năm 2018, Lexus tiêu thụ được 82 xe, giảm hơn 74% so với cùng kỳ năm ngoái.