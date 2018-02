Hành trình caravan xe cổ - The Road to Saigon 2018

Đoàn caravan với 44 chiếc xe cổ tham dự sáng nay (26/02/2018) đã có mặt tại cửa khẩu Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

Đoàn caravan với 44 chiếc xe cổ và do chủ nhân tự lái vừa đến Việt Nam sáng nay (26/02/2018) tại cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đây được xem là đoàn caravan nước ngoài lớn nhất theo loại hình xe tự lái đến với Việt Nam trong hành trình mang tên The Road to Saigon 2018. Tuy nhiên, đây là đoàn caravan với sự tham dự của nhiều xe cổ và xe bán tải với 44 xe tham gia, trong đó có những xe được sản xuất từ những năm 1907 đến 1977 và có xe đã hơn 100 năm tuổi.

Hành trình The Road to Saigon 2018 bắt đầu từ cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) và đi qua 10 tỉnh thành khác nhau gồm: Gia Lai - Kon Tum - Bình Định – Phú Yên – Đắk Lắk – Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận – Đồng Nai và kết thúc tại Sài Gòn vào ngày 02/03/2018 tại địa điểm Dinh Độc Lập.

Việt Nam là chặng cuối của Hành trình The Road to Sai Gon 2018 trong 27 ngày caravan. Trước đó, đoàn đã nhập cảnh vào Singapore, đi xuyên qua 5 quốc gia Singapore – Malaysia – Thái Lan – Cambodia và Việt Nam. The Road to Saigon cũng là hành trình đầu tiên trong 13 hành trình kéo dài suốt 4 năm vòng quanh thế giới của đoàn Caravan này.

Một số mẫu xe cổ nổi bật trong đoàn xe lần này gồm: Itala 40 1097, Bentley Super Sports 1925, BMW 2002 Ti 1972, Volvo Amazon 122S 1968, Porsche 911 1973, Mercedes Benz 280SE 1971…

Sau khi nhập cảnh vào sáng 26/02, đoàn xe đã di chuyển về hướng Kon Tum và mặc dù là những chiếc xe cổ nhưng tốc độ hết sức đáng gờm. Cả đoàn xe vẫn chạy với tốc độ trung bình 80 km/h trên quốc lộ 14, nối Gia Lai và Kon Tum.

Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên của The Road to Saigon 2018: