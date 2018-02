Lộ diện Mercedes-AMG C43 sedan 2019 trước ngày ra mắt

Mercedes-Benz dự định sẽ giới thiệu mẫu C-Class 2019 phiên bản nâng cấp facelift giữa đời (W205) tại triển lãm Geneva Motor Show 2018 vào tháng 3 sắp tới. Mới đây, trang Zero2Turbo đã cung cấp thêm những hình ảnh về chiếc C-Class 2019 phiên bản hiệu năng cao C43 2019.

​​Theo Motor1.com, những hình ảnh về Mercedes C43 AMG bản nâng cấp 2019 mới nhất được ghi hình tại nhà máy Mercedes East London ở Nam Phi. Mercedes-Benz đã thay đổi nhẹ nhàng cho chiếc C43 phiên bản sedan 2019 với một vài thay đổi nhỏ ở ngoại thất như phần cản trước, các hốc gió và cụm đèn pha và đèn hậu được tinh chỉnh lại nhẹ nhàng.​

​Trong đó, đèn pha đã được sửa lại và có một dãy đèn Multibeam LED với 84 đèn LED nhỏ ở mỗi bên sẽ là trang bị tiêu chuẩn, đèn hậu LED phía sau cũng được tái thiết kế. Ở phía sau, xe được trang bị một bộ khuếch tán nổi bật hơn với hai ống xả kép hình tròn thay cho các ống hình thang ở phiên bản hiện tại.​

Về nội thất, tương tự C-Class phiên bản nâng cấp 2019 ở C43 AMG cũng được trang bị màn hình trung tâm có kích thước 12,3 inch (tùy chọn) có độ phân giải 1920 x 720 pixel tương tự trên S-Class và màn hình 7-inch trang bị tiêu chuẩn. Nút đề nổ Engine Start/Stop "turbine look". Về màu sắc nội thất, các khách hàng sẽ có thêm lựa chọn màu nội thất như: Nâu (Saddle Brown), màu Be (Silk Beige) và Đen. Xe cũng được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái xe và an toàn như tính năng hỗ trợ Intelligent Drive lấy từ dòng E-Class, đây là hệ thống trợ lái được thiết kế để phòng tránh và giảm thiểu va chạm được điều khiển bằng máy tính với hệ thống camera và radar cho phép nới rộng tầm nhìn phía trước lên 500m...​

Tại Mỹ, C43 sedan được động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0 lít tăng áp kép (Bi-turbo) cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 370Nm sử dụng hộp số tự động 9 cấp (9G-Tronic). Hiện tại, Mercedes chưa cung cấp những thông tin gì về những thay đổi ở động cơ hay hệ truyền thộng trên C43 mới. Xe sẽ được ra mắt tại triển lãm Geneva sắp tới và nó sẽ có mặt tại Mỹ vào cuối năm 2019.​​