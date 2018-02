Mercedes-Benz tiến hành triệu hồi các mẫu GT vì lỗi dây an toàn

(Dân Việt) Dây an toàn bị lỏng và một vài lỗi hệ thống trong trường hợp xảy ra va chạm. Tất cả sản phẩm bị lỗi sẽ được nhà bán lẻ kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí.

Mercedes- Họ không phát minh ra dây an toàn, nhưng những cải tiến vượt bậc của họ về dây an toàn và cơ chế căng dây (pretensioner) khiến chúng ta phải thừa nhận là họ làm cho nó trở nên hoàn hảo.​ Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ cảm thấy bất ngờ về việc những nhà sản xuất ôtô Đức cụ thể là Mercedes-Benz gặp rắc rối về những thiết bị an toàn cơ bản, đặc biệt là trên những mẫu xe đầu bảng của họ.​​

Sự thật là, Mercedes vừa ra thông báo triệu hồi 1263 mẫu xe Mercedes GT được sản xuất từ năm 2018 tại Mỹ để khắc phục lỗi dây an toàn có thể bị mất tín hiệu điều khiển cũng như không tự căng để giữ người lái lại trong trường hợp xảy ra va chạm. Tất cả sản phẩm bị lỗi sẽ được nhà bán lẻ kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí.

Trong khi đó, Mercedes cũng đã phải thu hồi 64 chiếc GLE 550e hybrid crossover để thay thế mác áp suất lốp. Đây chỉ là một trong nhiều đợt thu hồi sản phẩm mà hãng xe này thực hiện trong thời gian vừa qua.