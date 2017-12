Trải nghiệm Honda CR-V 2018: Vẫn dẫn đầu phân khúc!

(Dân Việt) Những cải tiến mà Honda dành cho mẫu CR-V thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới đã tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của nó trên thị trường.

“Nhu cầu” chính là khởi nguồn của mọi sự phát triển. Một sản phẩm tốt, chưa chắc đã thành công, nhưng một sản phẩm thành công, chắc chắn phải phù hợp nhu cầu sử dụng của số đông. Honda CR-V không phải là một sản phẩm tiên phong trong phân khúc. Tuy nhiên, trải qua nhiều thế hệ phát triển, CR-V vẫn luôn nắm bắt rất tốt những nhu cầu thiết thực của khách hàng. Và chính vì thế, nó luôn là một trong những sản phẩm thành công nhất trên thị trường xe SUV nói riêng, và cả thị trường xe du lịch nói chung.

Ở những thế hệ đầu tiên, CR-V đơn thuần là một mẫu xe đa dụng, với kích thước lớn, khung gầm chắc chắn, không gian rộng rãi. Khi đó, sự tiện nghi chưa phải là một yếu tố quyết định, cũng như sự cạnh tranh từ thị trường là chưa cao.

Theo thời gian, xu thế thị trường có sự chuyển dịch, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến phân khúc xe gầm cao. Thị trường ngày càng sôi động hơn, các hãng xe liên tiếp giới thiệu các mẫu xe mới nhắm vào phân khúc này. Tất nhiên, thị phần của CR-V bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và Honda không thể ngồi yên. Trong năm 2017, với nhiều cải tiến và nâng cấp, Honda CR-V thế hệ thứ năm (kí hiệu RW) chính thức được giới thiệu đến khách hàng. Với sản phẩm này, Honda kì vọng có thể thiết lập lại thành tích trước đây, quay trở lại với vị thế của kẻ dẫn đầu.

Trên CR-V thế hệ mới, một loạt sự thay đổi đã được Honda áp dụng: Động cơ tăng áp mới, khung gầm cấu trúc mới, các hệ thống hỗ trợ lái tân tiến, và quan trọng nhất đó là sự tiện nghi vượt trội. RW đã đánh dấu sự thay đổi toàn diện của CR-V. Với đơn đặt hàng vượt ngưỡng 5000 xe chỉ trong vòng 3 tháng (tính riêng thị trường Malaysia), có thể thấy mẫu xe này chính là thứ mà khách hàng đã mong đợi trong suốt thời gian qua. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn về sản phẩm này, để tìm ra câu trả lời, vì sao mẫu xe này lại có sức hút đến như vậy.

CR-V 2017 sở hữu kích thước tổng thể 4584x1855x1679mm (cao 1689 với phiên bản AWD). Kích thước này lớn hơn một chút so với phiên bản cũ 4545x1820x1685mm. Xét về kích thước và hình dáng tổng thể, CR-V dường như vẫn giữ lại một chút gì đó phong cách rất đặc trưng và không thể nhầm lẫn của phiên bản cũ. Tuy nhiên, với những sự thay đổi trong thiết kế của hệ thống đèn và lưới tản nhiệt, phiên bản mới xuất hiện với một diện mạo nổi bật và ấn tượng hơn. Một thanh Chrome to bản, kéo dài và nối liền vào cụm đèn pha công nghệ LED, với họa tiết gần giống với Honda Accord. Trên phiên bản cao cấp, CR-V 2017 sử dụng bộ mâm kích thước 18’’ hình cối xoay đầy phong cách (lốp 235/60R18). Trên các phiên bản thấp hơn, mâm 17’’ (lốp 235/60) là trang bị tiêu chuẩn. Ở phía sau, hệ thống ánh sáng được nâng cấp lên thành dạng LED, với họa tiết cực kì bắt mắt.

Bên trong nội thất, sự tiến bộ về thiết kế là một điều đáng ghi nhận của CR-V 2017. Tại thế hệ thứ 4, chất lượng của các vật liệu trong khoang nội thất là một điều rất đáng chê trách của CR-V. Chúng tôi đã từng kiểm chứng về chúng, và kết quả không thật sự tốt. Bước sang thế hệ thứ 5, chúng tôi đã kì vọng khá nhiều, và Honda đã không khiến chúng tôi thất vọng. Từ mặt thị giác cho đến xúc giác, tất cả đều đã được cải thiện đáng kể. Với việc lựa chọn và sử dụng các chất liệu mới, chẳng hạn như các chi tiết bọc da mềm mại mang lại cảm giác dễ chịu khi chạm vào, hay những phần ốp gỗ sáng màu được bố trí một cách khéo léo, tất cả giúp cho CR-V sở hữu một không gian liền mạch và sang trọng hơn hẳn.

Bảng đồng hồ kĩ thuật số cũng là một chi tiết đáng chú ý với thông số vận tốc được hiển thị to và rõ ở trung tâm. Hệ thống có giao diện trực quan, các thông số đều được hiển thị một các rõ ràng và cụ thể. Trung tâm bảng táp lô, một màn hình cảm ứng 7’’ được trang bị, với thiết kế gọn gàng hơn so với trước. Bên cạnh chức năng điều khiển hệ thống giải trí và liên lạc, màn hình này còn tích hợp cả chức năng điều khiển hệ thống điều hòa. Về phần mình, chúng tôi không đánh giá cao tính thực tế của chức năng này. Nếu so với các loại nút xoay truyền thống, bạn phải mất khá nhiều thời gian để quan sát và điều chỉnh hệ thống. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tập trung của người lái khi điều khiển xe.Dịch xuống phía dưới, một khoảng không rất rộng được bố trí ở giữa khu vực cần số và tựa tay trung tâm. Đây là một vị trí lí tưởng để có thể để túi xách, chai nước hay thậm chí là cả một chiếc máy tính bảng. Như tôi đã từng nói, CR-V hầu như không có đối thủ nếu như chỉ đánh giá về yếu tố thực dụng.

Tuy nhiên, công tâm mà nói, CR-V vẫn cần phải cố gắng và hoàn thiện mình hơn nữa, khi mà CX-5 thế hệ mới sở hữu khoang nội thất cuốn hút và bắt mắt hơn. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến Peugeot 3008, kẻ thách thức mới nổi với phong cách i-cockpit đầy sáng tạo.

Về mặt không gian bên trong, CR-V 2017 vẫn sở hữu một kích thước đáng kinh ngạc. Hàng ghế trước tuy không hẳn là một sản phẩm tốt nhất, nhưng nó vẫn có thể mang lại sự thoải mái tối đa cho mọi hành trình. Quay sang hàng ghế sau, dường như CR-V tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Khoảng sáng trần, khoảng để chân, độ rộng ngang... tất cả đều vượt khỏi sự mong đợi trên một mẫu xe CUV.

Tại thị trường Malaysia, CR-V được phân phối với 4 phiên bản: 2.0L 2WD, 1.5L turbo 2WD, 1.5L turbo AWD và 1.5L turbo Premium 2WD. Trên phiên bản thấp nhất, động cơ 2.0L thế hệ cũ được duy trì sử dụng, trong khi 3 phiên bản cao cấp hơn được trang bị động cơ tăng áp 1.5L hoàn toàn mới. Đặc biệt, Honda đã trang bị gói tính năng an toàn cao cấp Honda Sensing trên phiên bản cao cấp nhất, mang đến những giá trị sử dụng cao hơn cho khách hàng. So về thông số, động cơ 2.0L sở hữu sức mạnh 155PS và 190Nm, trong khi phiên bản 1.5L turbo tăng áp cung cấp một sức mạnh lên đến 193PS và 243Nm, tương đương với các động cơ có dung tích 2.5L trên thị trường. Tất cả các phiên bản đều được dẫn động thông qua hộp số CVT Earthdream thế hệ mới.

Vào hồi tháng 6, chúng tôi đã từng được mời tham gia sự kiện giới thiệu CR-V phiên bản mới trước khi nó chính thức ra mắt trong tháng 7. Tuy nhiên, do thời gian bị giới hạn, nên Honda chỉ chú trọng vào vào phần giới thiệu hệ thống Honda Sensing trên phiên bản cao cấp. Trong lần này, chúng tôi trở lại với sự chuẩn bị kĩ càng hơn, và các nhận xét về khả năng vận hành sẽ được đánh giá một cách chi tiết hơn.

Đúng như mong đợi, khối động cơ 1.5L mới sở hữu một nguồn năng lượng dồi dào. Hệ thống turbo làm việc rất hiệu quả, độ trễ chân ga hầu như không đáng kể, sức mạnh được truyền tải một cách nhanh chóng và ổn định. Trong bài thử nghiệm khả năng tăng tốc, phiên bản 2.0L đã bị bỏ lại với một khoảng cách khá xa.

Như đã từng đề cập trước đây, sự khác biệt về sức mạnh động cơ trên phiên bản mới và cũ hầu như là không đáng kể, khi mà động cơ 1.5L tăng áp và động cơ 2.4L khí nạp tự nhiên có các thông số gần như là giống nhau. Do đó, điểm mấu chốt để thay đổi về khả năng vận hành trên phiên bản mới đó chính là nhờ vào hộp số CVT Earthdream. Và thực tế đã chứng minh, đây là một sự thay thế phù hợp với các khách hàng đề cao sự mượt mà và tiết kiệm. Tất nhiên, ở một khía cạnh nào đó, hộp số CVT khiến cho động cơ hoạt động ở một dãy vòng tua cao hơn, và một số người sẽ không thích điều đó.

Trong phân khúc CUV gia đình, có thể xem Volkswagen Tiguan đang là một thước đo tiêu chuẩn về khả năng vận hành với độ ổn định và khả năng thăng bằng cao, tay lái có phản hồi hợp lí với các phản ứng từ người lái, sự kiểm soát nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Trên phiên bản mới này, với các sự điều chỉnh cần thiết, cũng như sự tinh giảm về trọng lượng, cảm giác lái CR-V mới đã cải thiện rất nhiều so với thế hệ cũ, và gần như đã gần đạt đến mức độ của Tiguan, một mẫu xe từ châu Âu.

Để có thể đưa ra nhận định này, chúng tôi đã thử nghiệm lái xe liên tục trên một chặng đường dài. Ở thế hệ trước, chúng tôi phải mất tương đối nhiều công sức và sự tập trung để có thể kiểm soát tay lái, duy trì xe vận hành trên suốt cả hành trình. Tuy nhiên, bước sang thế hệ thứ năm, sự phiền toái đó hầu như đã được cải thiện đáng kể. Chiếc xe CR-V mới có thể dễ dàng di chuyển trên một đường thẳng, và việc điều khiển đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tay lái có phần nhẹ hơn, và phần hồi cũng lanh lẹ hơn. Việc vào cua được kiểm soát tốt hơn với các góc đánh lái có phần dứt khoát hơn.

Có một điều khá kì lạ, đó là khả năng tăng tốc từ 0-100km/h của bản 4WD lại kém hơn so với 2WD, thể hiện qua thông số 9,2s, so với 8,8s. bên cạnh đó, phiên bản 4WD cũng có phản ứng chuẩn hơn khi vận hành tốt hơn ở chế độ Standard, chứ không phải là chế độ Sport như phiên bản 2WD. Nói qua một chút về chế độ Sport mode trên phiên bản 1.5L turbo. Khi được kích hoạt, vòng tua máy sẽ được đẩy cao thêm khoảng 500rpm, so với mức thông thường, và bạn sẽ cảm giác như có thêm một lực đẩy kích thích ở phía sau mỗi khi nhấn ga.

Liên quan đến các yếu tố NVH (Ồn-Rung-Rần), CR-V mang lại một cảm giác thoải mái hơn nhiều so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, tiếng ồn vẫn sẽ xuất hiện khi xe bắt đầu tăng tốc lên cao. Theo các báo cáo đánh giá, về khoản này, CX-5 thế hệ mới hiện vẫn đang có lợi thế hơn.

Quay trở lại với khả năng vận hành, hệ thống dẫn động tự động AWD cũng được Honda cải thiện tốt hơn so với thế hệ cũ. Trên thế hệ mới, hệ thống được tinh chỉnh nhẹ hơn, đồng thời, momen xoắn truyền tới bánh sau cũng được gia tăng thêm 10%. Qua các bài thử thực tế, động năng được phân phối hài hòa hơn, lực bám đường được xử lí khôn ngoan hơn.

Và cuối cùng, chúng tôi muốn nói đến hệ thống Honda Sensing, bao gồm tổ hợp các tính năng an toàn cao cấp như Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), ga tự động thông minh (ACC, Adaptive Cruise Control) và Tự động theo sau (LSF, Low Speed Follow).

Các tính năng trên sử dụng camera cảm ứng (đặt tại vị trí phía sau gương chiếu hậu, có góc quay rộng 24.5 độ), và một radar siêu âm (tầm nhận diện lên tới 100m) để quan sát và thu thập thông tin cần thiết. Hệ thống ACC hoạt động một cách hoàn hảo, luôn duy trì một khoảng cách hợp lí với xe phía trước, kể cả trong điều kiện thời tiết xấu.

Hệ thống theo sau (LSF) cũng hoạt động khá hiệu quả. Khi đang di chuyển và có phương tiện bất ngờ đổi làn, xuất hiện ngay trước mắt, hệ thống sẽ kịp thời phát giác, và tự động hỗ trợ một lực phanh tương ứng, giúp giảm vận tốc xe một cách hợp lí, trước khi người lái kịp phản ứng.

Có thể thấy, sự thay đổi và nâng cấp về hệ thống an toàn của Honda đã được mọi người ủng hộ và đánh giá cao. Điều đó được thể hiện với trên 40% khách hàng đã lựa chọn bản 1.5L Turbo Premium (phiên bản duy nhất trang bị Honda Sensing).

Một động cơ Turbo ấn tượng, một gói an toàn Honda Sensing cao cấp, một không gian rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, chừng ấy là đủ để giúp Honda CR-V thế hệ thứ năm trở thành một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ vậy, sự khác biệt của các phiên bản cũng giúp cho khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn một sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng riêng của mình. Có thể nói, Honda CR-V chính là một chiếc xe nắm bắt rất tốt nhu cầu của khách hàng, và chính là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc.

theo paultan.org