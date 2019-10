1 ngày cướp 2 vụ “trót lọt”, kẻ cướp bị công an tìm đến tận nhà

(Dân Việt) Chỉ trong vòng 1 ngày, đối tượng Trần Văn Sĩ (ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã nhằm vào phụ nữ gây ra 2 vụ cướp giật tài sản, khiến người dân bất an.

Ngày 10/10, tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn vừa ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Sĩ (24 tuổi, ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, 15h ngày 4/10 Sĩ điều khiển xe máy từ nhà đến Thị xã An Nhơn để chơi, khi đến đoạn đường (phường Nhơn Hưng) thì phát hiện chị Cao Thị Vân (41 tuổi) đi xe máy một mình.

. 1 ngày gây ra 2 vụ cướp “trót lọt”, kẻ cướp vẫn bị công an tìm đến tận nhà. Ảnh minh họa.

Sĩ có ý định cướp giật tài sản nên nhanh chóng lái xe áp sát, giật túi xách của chị Vân (bên trong chứa 1 điện thoại, 750.000 đồng, 1 chứng minh nhân dân và thẻ ATM đều mang tên Cao Thị Vân). Hoàn thành vụ cướp “trót lọt”, Sĩ điều khiển xe chạy theo hướng thôn Trung Định (xã Nhơn An) bỏ trốn.

Đến 21h cùng ngày, Sĩ tiếp tục điều khiển xe di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 1 rồi rẽ đến đoạn đường thuộc thôn Kim Tài (xã Nhơn Phong). Lúc này, chị Bùi Thị Bích Luận (SN 1984) đang đứng ngoài đường trước miếu Kim Tài, trên tay cầm điện thoại di động Sony màu đen.

Thấy vậy, Sĩ liền dùng chiêu trò dừng xe lại và giả vờ hỏi đường, lợi dụng lúc chị Luận không để ý, nam thanh niên đã giật lấy điện thoại và nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và đến nhà mời Trần Văn Sĩ về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh ban đầu Sĩ đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.