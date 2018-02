16 ngày truy bắt tên giang hồ nổ súng giết vợ chiều 30 Tết

(Dân Việt) Do mâu thuẫn chuyện vợ sắm đồ thắp hương sơ sài, Hà “cọ” nổ nhiều phát đạn bắn chết vợ. Hà dùng dùng thủ đoạn ranh ma để bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn bị bắt.

Trung tá Dương Minh Tùng (đầu tiên bên trái) cùng lực lượng Biên Phòng dẫn giải đối tượng Hà “cọ”.

Bữa cơm Tất niên dang dở vì tên giang hồ khét tiếng

Cách đây khoảng 4 năm, ngày 30 Tết Giáp Ngọ 2014 (tức ngày 30.1.2014), Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”, SN 1967, ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) đối tượng giang hồ khét tiếng với 2 tiền án và 6 tiền sự đã điên cuồng dùng súng bắn chết vợ. Sau khi gây án xong Hà “cọ” lẩn trốn ở nhiều địa điểm rồi vượt biên trốn qua Trung Quốc nhưng với quyết tâm cao độ, Công an Hà Nội và Công an quận Ba Đình cùng Công an Trung Quốc đã tóm gọn Hà “cọ”.

Trược tiếp tham gia truy bắt Hà “cọ” xuyên Tết, trung tá Dương Minh Tùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự - PC45, Công an TP.Hà Nội) vẫn nhớ như in 16 ngày lần theo dấu vết tên tội phạm manh động.

Trung tá Tùng kể, “Hà “cọ” là đối tượng giang hồ cộm cán ở Hà Nội. Nhiều đối tượng “anh chị” phải cũng phải e dè Hà “cọ” vì hắn ta rất manh động. Vợ Hà là chị Lan Phương, một phụ nữ trẻ hơn Hà đúng 1 giáp (12 tuổi).

Khoảng 16h chiều 30 Tết Giáp Ngọ, do bực tức chuyện vợ mua đồ sơ sài, Hà đã la mắng, đánh đập vợ. Dù người thân chị Lan tới can ngăn, nhưng Hà vẫn điên cuồng nổ súng bắn chết vợ.

“Hà bắn vợ 3 phát vào ngực, khi công an phường tới hiện trường đối tượng nả súng vào lực lượng công an nhưng không trúng ai”, trung tá Tùng nói về sự liều lĩnh, manh động của Hà “cọ”.

Vụ trọng án xảy ra đúng chiều 30 Tết nhưng Ban Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Ba Đình và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt Hà “cọ”.

Thời điểm đó trung tá Tùng và nhiều trinh sát vẫn đang ăn cơm Tất niên cùng gia đình trước khi trở lại đơn vị trực tết. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin về vụ án, trung tá Tùng vội vàng buông bát đũa, bỏ dở bữa cơm, lập tức thay quần áo để tới thẳng hiện trường.

“Khi chúng tôi tới hiện trường, Hà tẩu thoát khỏi hiện trường. Vốn là đối tượng lưu manh già nên Hà có nhiều mối quan hệ với dân “anh chị”. Sau khi gây án, Hà lui tới nương nhờ bạn tù, anh em “xã hội” tìm cách tẩu thoát qua Trung Quốc”, trung tá Tùng kể.

Trung tá Dương Minh Tùng.

16 ngày xuyên Tết truy bắt Hà “cọ”

Sau khi Hà tẩu thoát, các trinh sát phát phát hiện, nghi phạm đã chạy về hướng phía Tây của thành phố và có thể đang xuất hiện ở tại khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Toàn bộ trinh sát Đội cảnh sát Đặc nhiệm, Đội điều tra trọng án của Phòng PC45 và Công an quận Ba Đình đã tập trung rà soát các địa điểm tình nghi Hà có thể trốn.

Trong suốt thời gian từ đêm 30 Tết Giáp Ngọ đến rạng sáng ngày mùng 3, các trinh sát phải liên tục thay nhau hóa trang, phân công đi các điểm tình nghi kiểm tra. Tuy nhiên, Hà rất ranh ma, không trốn quá lâu tại một địa điểm mà liên tục di chuyển để tránh sự truy bắt của lực lượng cảnh sát.

Ngày mùng 3 Tết, Hà bất ngờ “bắn tin” sẽ về nhà bố mẹ vợ để dự đám tang của vợ vào ngày mùng 5 Tết, đồng thời sẽ tìm các mâu thuẫn khác của cá nhân để trả thù.

Ban chuyên án đánh giá, đây có thể là “đòn gió” của tên giang hồ ma mãnh nhưng vẫn cắt cử lực lượng trinh sát mật phục gần nhà bố mẹ vợ của Hà để đảm bảo việc bắt giữ nếu đối tượng xuất hiện vừa phòng ngừa trọng án tiếp tục xảy ra vì Hà có vũ khí “nóng”.

“Hà “cọ” sau đó đã không đến đám tang vợ. Tới ngày mùng 8 Tết (7/1/2014), nguồn tin từ trinh sát cho biết, Hà “cọ” xuất hiện ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh), các trinh sát Phòng PC45 và Công an quân Ba Đình lập tức lên đường ra Móng Cái truy tìm Hà. Tuy nhiên đối tượng nhanh chân vượt biên theo đường tiểu ngạch trốn sang Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát tìm đượ được đối tượng đã giúp Hà qua Trung Quốc. Sau khi anh em vận động, đối tượng đã khai ra nơi Hà đang trốn ở Trung Quốc, đó là một căn hộ chung cư.

Xác định được vị trí Hà đang trốn, chúng tôi đã thông tin tới Công an Trung Quốc để họ ập vào bắt giữ Hà vào ngày 16 Tết. Chiều 16 Tết, Công an Trung Quốc đã bàn giao Hà cho chúng tôi. Khi bị bắt, trong người Hà có số tiền lớn khoảng 150 triệu đồng”, trung tá Tùng nhớ lại.

Hà “cọ” vẫn tươi cười khi bỏ trốn bất thành và bị Công an Trung Quốc bắt giữ trao trả lại cho lực lượng chức năng Việt Nam.

Đội trưởng Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội chia sẻ, Tết là dịp gia đình đoàn viên sum vầy nhưng với lực lượng công an mỗi dịp Tết đến đều phải trực 100% quân số. Tuy nhiên, suốt 16 ngày liên tục ngoài đường truy tìm tên tội phạm nguy hiểm, đôi lúc các anh cũng nhớ nhà, nhớ những bữa cơm đoàn viên bên gia đình.

“Thú thực chúng tôi cũng nhớ nhà lắm. Cũng may quá trình làm nhiệm vụ chúng tôi được đồng đội, nhân dân nhiệt tình giúp đỡ nên thấy ấm lòng.

Những ngày vây bắt Hà ở Mỹ Đình, anh em trinh sát “mò” vào Đồn công an số 1 Mỹ Đình để “xin” tạm bữa ăn. Chỉ trong 1 ngày, anh em trinh sát đã ăn sạch đồ ăn tích trữ để phục vụ mấy ngày trực Tết của Công an phường Mỹ Đình 1.

Khi ra truy tìm Hà ở TP.Móng Cái, vì ngày Tết nên hàng quán ở đây đều đã đóng cửa nên dù có tiền ở trong túi anh em cũng không có gì để mua. Chúng tôi may mắn được một đôi vợ chồng trẻ người địa phương cho tá túc và nấu cơm nước cho ăn. Bữa cơm chỉ là những món giản dị ngày Tết nhưng với chúng tôi món ăn ngon hơn cả sơn hào hải vị”, trung tá Tùng nhớ lại.