2 cán bộ kiểm lâm ở Nghệ An bị bắt

Liên quan vụ lâm tặc chặt phá 189 cây pơ mu quý hiếm, 2 cán bộ kiểm lâm tại Nghệ An đã bị bắt.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An) cho hay, chiều 28.12, cơ quan điều tra khởi tố bị can với Nguyễn Văn Cường (46 tuổi) và Nguyễn Viết Kiên (48 tuổi, đều cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Tương Dương) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 285, Bộ luật Hình sự 1999.

Theo đại tá Thiêm, hai bị can được xác định liên quan tới vụ án phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Tương Dương với gần 189 cây pơ mu bị chặt, tổng khối lượng gần 300m3.

Thời điểm xảy ra phá rừng, ông Kiên là kiểm lâm địa bàn xã Tam Hợp, còn ông Cường là kiểm lâm địa bàn xã Lưu Kiền.

Tháng 3, cơ quan điều tra huyện khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng. Xác định vụ án vượt thẩm quyền, công an huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh thụ lý.

Hiện trường vụ chặt phá 189 cây pơ mu tại Tương Dương bị phát hiện hồi tháng 2.

Liên quan vụ án, hơn 10 ngày trước, nhà chức trách đã khởi tố, bắt Dương là Phan Văn Trung (47 tuổi) và Lê Đình Quyết (39 tuổi) đều là trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng tại huyện Tương Dương cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại kỳ họp thứ 5, khóa 17, HĐND tỉnh Nghệ An hôm 19.12 vừa qua, Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho hay để bảo vệ rừng, cơ quan công an sẽ mạnh tay xử lý, làm rõ trách nhiệm của chính quyền xã, kiểm lâm và biên phòng.