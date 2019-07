2 nữ "siêu trộm" gây hàng loạt vụ án liên tỉnh

Lười lao động, nợ nần chồng chất, không có tiền nuôi con, hai “nữ quái” đã rủ nhau đến các vùng nông thôn, lợi dụng người dân sơ hở để trộm cắp nhiều tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang ghi nhận hiện tượng trộm cắp tài sản xảy ra nhiều ở khu vực nông thôn. Lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác của người dân, các đối tượng hoạt động phạm tội đã gây ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án, đồng thời phối hợp với công an một số huyện trên địa bàn để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã dựng được 2 đối tượng nghi vấn và chiều 16/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Minh (SN 1984, trú ở xã Yên Thường) và Nguyễn Thị Khuyên (SN 1985, trú ở xã Dương Hà, cùng ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội); khi 2 đối tượng này vừa thực hiện hành vi trộm cắp tại gia đình bà Phạm (SN 1959, trú ở xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng). Cơ quan công an thu giữ của các đối tượng thanh sắt, kéo, nhiều tiền vàng, điện thoại...

Đối tượng Minh (áo đỏ) và Khuyên.

Đấu tranh mở rộng, ban chuyên án làm rõ từ giữa năm 2018 đến khi bị bắt, cặp đôi này gây ra nhiều vụ trộm cắp ở các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang… với tổng giá trị tài sản lên tới khoảng 500 triệu đồng.

Thủ đoạn của Khuyên và Minh là các đối tượng hoạt động lưu động, thường xuyên di chuyển bằng xe máy đóng giả làm người mua hàng nông sản, mục đích tăm tia “mục tiêu”, rồi sử dùng các thiết bị, công cụ hỗ trợ phá cửa, đột nhập để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thời gian hoạt động của 2 đối tượng thường từ 5-7h sáng hoặc 13h – 17h chiều, khi người dân đi làm đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Minh và Nguyễn Thị Khuyên khai nhận trước đó đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tại các địa phương như tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh)…

Theo hồ sơ, đối tượng Khuyên có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và đang “nợ” 94 tháng tù chưa chấp hành hình phạt do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.