9 đối tượng đi ô tô, mang dao kiếm, ném chất nổ đòi nợ

(Dân Việt) Sáng 25.12, trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại úy Lê Viết Đường - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đang tạm giữ 9 đối tượng gây rối, nghi dùng mìn đòi nợ.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 23.12, một nhóm đối tượng gồm 9 người đi trên xe ô tô BKS 38A – 022.89 và taxi BKS 38A 146.40 tìm đến nhà ông Trần Đình Thành (trú tại thôn 5, xã Cẩm Lĩnh) để tìm con trai ông này là Trần Đình Thanh (28 tuổi). Khi đến nơi, nhóm người trên không tìm được Thanh nên bỏ về.

Hiện trường vụ việc.

Trước khi lên xe, nhóm người này đã kích nổ một vật nghi là mìn, gây ra tiếng nổ lớn ngay trước cổng nhà ông Thành. Rất may vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Lĩnh, các đối tượng đi 2 xe, một xe Toyota Vios và một xe taxi như trên, mang theo nhiều hung khí như dao kiếm, mã tấu rồi la hét, xông vào nhà ông Thành, bà Sửu đập phá tài sản và gây thương tích cho ông Thành.

Khi Ban Công an xã Cẩm Lĩnh triển khai lực lượng ngăn chặn, nhóm đối tượng dùng chất nổ ném vào phía nhà của ông Thành. Sau đó, Ban Công an xã đã báo lên Công an huyện, Công an tỉnh xin chỉ đạo.

Theo nguồn tin của Dân Việt, con trai ông Trần Đình Thành là Trần Đình Thanh (SN 1992) nợ nhóm đối tượng trên 62 triệu đồng và nhóm đối tượng này đã nhiều lần đến nhà đòi nhưng anh Thanh chưa có tiền để trả.

