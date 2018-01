9 nghi phạm trong vụ hỗn chiến, đốt ôtô ở Bình Định ra đầu thú

Sau 4 tháng phá án, Công an Bình Định đã khởi tố 25 bị can và vận động 9 nghi phạm khác trong vụ hỗn chiến, đốt ôtô hiệu Innova ở huyện Tuy Phước (Bình Định) ra đầu thú.

Ngày 14.1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, cho biết trong vòng hai tuần qua, 9 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến, đốt ôtô Innova ở địa phương này trốn truy nã đã ra đầu thú. Trong đó, nghi phạm Phan Văn Nam (27 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước), chủ mưu vụ án, đã ra đầu thú đầu tháng 1.

Bước đầu điều tra, cảnh sát xác định hai nhóm thanh niên với khoảng 30 nghi phạm tham gia đánh nhau, đốt ôtô gây náo loạn trong đêm 3.9.2017 ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Công an Bình Định cũng đã khởi tố 25 bị can với các tội danh Giết người, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Hiện trường vụ hỗn chiến trong đêm 3.9.2017 ở huyện Tuy Phước (Bình Định). Ảnh: H.Ly

Trong đó, 11 nghi can trong nhóm của Hồ Đông Anh (ngụ thị xã An Nhơn) bị khởi tố với tội danh Gây rối trật tự công cộng và 14 nghi can trong nhóm của Phan Văn Nam (ngụ huyện Tuy Phước) bị khởi tố về tội danh Giết người và Hủy hoại tài sản.

Đông Anh từng có 3 tiền sự về tội Sử dụng ma túy trái phép và đánh nhau và Nam từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, tối 3.9.2017, khoảng 30 thanh niên đi trên hai ôtô 8 chỗ và 16 chỗ chở theo dao, kiếm cùng nhiều "bom xăng" tự tạo đến xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước giải quyết mâu thuẫn. Một số thanh niên la hét đập vỡ kính xe ôtô, rồi dùng đao, kiếm đâm lao vào chém loạn xạ và ném "bom xăng" đã châm lửa đốt xe Innova. Đám cháy đỏ rực tạo nên cột lửa cao hơn 4 m khiến ôtô phát nổ vang trời, sau đó 2 nhóm thanh niên chạy trốn khỏi hiện trường.

Vụ hỗn chiến khiến Trần Ngọc Huy (ngụ huyện Tuy Phước) bị bỏng nặng cùng Nguyễn Quốc Tiến (ngụ huyện Tuy Phước) và Phan Tấn Nam (ngụ huyện Phù Mỹ) bị thương.