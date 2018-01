Án mạng tại hội trường làng lúc rạng sáng, 3 người thương vong

(Dân Việt) Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu ở hội trường làng, thanh niên 19 tuổi đã dùng dao đâm gục bạn nhậu và gây thương tích cho 2 người can ngăn.

Đối tượng Kpă Ưâu Ngày 9.1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với Công an huyện Chư Prông tạm giữ đối tượng Kpă Ưâu (19 tuổi, ngụ huyện Chư Prông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, vào lúc 2h10 ngày 5.1, Kpă Ưâu và nhóm người tổ chức ăn nhậu tại hội trường làng Me (xã Ia Pior, huyện Chư Prông). Trong lúc rượu vào lời ra giữa Kpă Ưâu và anh Hà Văn Long (19 tuổi, ngụ địa phương) xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc, Kpă Ưâu dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng anh Long khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tại đây, đối tượng còn dùng dao gây thương tích cho 2 bạn nhậu khác vì can ngăn đánh nhau. Sau khi gây án Kpă Ưâu bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Long được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong. Đến sáng cùng ngày, Kpă Ưâu đến công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra.

