"Bà trùm" Trùng Khánh và vụ đầu độc nhân tình trong cơn cuồng ghen

(Dân Việt) Cốc Khai Lai đã từng là cái tên khiến 1,4 tỷ người Trung Quốc phải rúng động trong đằng đẵng nhiều năm. Là vợ của ngôi sao chính trường quyền lực bậc nhất Bạc Hy Lai, thật khó tin bà Cốc Khai Lai lại đang mỏi mòn vùi cuộc đời mình phía sau song sắt nhà tù với tội danh giết người.

Là vợ của ngôi sao chính trường quyền lực bậc nhất Bạc Hy Lai, thật khó tin bà Cốc Khai Lai lại đang mỏi mòn vùi cuộc đời mình phía sau song sắt nhà tù với tội danh giết người. Hơn nữa, đệ nhất phu nhân Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và nạn nhân từng là nhân tình, thề non hẹn biển bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Cuộc tình ngang trái cùng doanh nhân Anh

Gia đình quyền lực, bà Cốc Khai Lai cùng chồng Bạc Hy Lai (giữa) và con trai Bạc Qua Qua

Bạc Hy Lai từng là ngôi sao chính trị xán lạn bậc nhất trong thập niên đầu thế kỷ 20 của chính trường Trung Quốc. Năm 2001, ông Bạc là Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh rồi là Bộ trưởng Bộ Thương mại. Năm 2007, Bạc Hy Lai được đề bạt làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh - một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương Trung Quốc, với dân số khoảng 30 triệu người.

Năm 1984, ông Bạc Hy Lai gặp gỡ bà Cốc Khai Lai - cử nhân luật và thạc sĩ chính trị quốc tế của Đại học Bắc Kinh, con gái danh tướng Cốc Cảnh Sinh. Là người phụ nữ sắc nước hương trời và tài năng sắc sảo, Cốc Khai Lai nhanh chóng làm mê đắm vị chính khách. Họ yêu nhau và chỉ 2 năm sau đi đến hôn nhân.

Đã có thời mọi gia đình Trung Quốc đều thần tượng vợ chồng Bạc Hy Lai - Cốc Khai Lai, không chỉ bởi quyền lực tưởng chừng tối thượng trong tay họ, mà còn bởi chuyện tình đẹp và cái kết viên mãn. Nhưng Bạc Hy Lai có thể từ bỏ người vợ đầu để đến với Cốc Khai Lai, thì cũng dễ dàng sa đà vào những mối quan hệ ngoài luồng. Sau này, khi đã bị bắt và đưa ra xét xử, truyền thông Trung Quốc khẳng định Bạc Hy Lai dan díu với hơn 180 cô nhân tình!

Ông ăn chả thì bà ăn nem, Cốc Khai Lai trả thù người chồng phụ bạc bằng những vòng tay lạ. Thậm chí vào cuối những năm 1990, bà Cốc còn đem theo con trai Bạc Qua Qua tới nước Anh. Theo tiết lộ, đã có tối thiểu 3 người đàn ông thường xuyên lui tới căn hộ bạc triệu nơi mẹ con Cốc Khai Lai sinh sống, trong đó có vị doanh nhân thành đạt người Anh có tên Neil Heywood.

Để nói về vị doanh nhân Neil Heywood, người ta có thể dùng cụm từ “tiệm cận hoàn hảo”. Vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch thiệp, rất biết lấy lòng chiều chuộng phụ nữ, và đặc biệt ông ta cũng rất giàu. Neil Heywood cũng rất biết tận dụng những gì mình đang có. Ông ta hiểu sức mạnh ghê gớm của gia tộc họ Bạc, biết đường quyền sinh quyền sát của bà trùm Cốc Khai Lai. Vì thế, Neil Heywood chấp nhận làm nhân tình của phu nhân Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, thậm chí còn gác chuyện kinh doanh sang một bên để làm thầy dạy tiếng Anh cho cậu ấm Bạc Qua Qua. Tất cả vì một mục đích, đó là những dự án địa ốc béo bở ở Trùng Khánh.

Lời khai lạnh người của kẻ thủ ác

Doanh nhân người Anh, Neil Heywood - nạn nhân của Cốc Khai Lai

Neil Heywood khôn ngoan, nhưng người tính không bằng trời tính. Những dự án mà ông ta phải đánh đổi bằng nhiều thứ, hóa ra lại là dự án treo, nằm bất động trong nhiều năm còn số tiền đầu tư cũng dần bốc hơi theo thời gian.

Nổi giận, Neil Heywood đòi mẹ con Cốc Khai Lai - Bạc Qua Qua phải đền bù thiệt hại 14 triệu bảng Anh, thậm chí phải chi trả 10% doanh thu mà vị tỷ phú người Anh dự tính sẽ thu về. Nếu không, Heywood sẽ tung hê chứng cứ mà ông ta thu thập được về những khoản tài chính bất chính, những “dự án hơi” tương tự mà Cốc Khai Lai một tay chỉ đạo. Thậm chí, Neil Heywood còn dọa sẽ “hủy diệt” cậu ấm Bạc Qua Qua.

Thực ra, sự thể có thể đã rất khác. Tuy nhiên, chính Neil Heywood đã phá hỏng tất cả bằng quyết định kết hôn với một phụ nữ Trung Quốc khác. Việc nhân tình rời bỏ mình để kết hôn với người phụ nữ khác kích thích “máu Hoạn Thư” của bà Cốc, vốn có tiền sử ghen tuông đến mức trầm cảm vì những mối quan hệ ngoài luồng của ông chồng quyền lực Bạc Hy Lai.

Ngày 13/11/2011, thông qua người trợ lý Trương Hiểu Quân, bà Cốc hẹn nhân tình ở khách sạn Lucky Holiday. Neil Heywood đến mà chẳng mảy may nghi ngờ, nào biết rằng ông ta sẽ có một hành trình không may mắn. Cốc Khai Lai đến, mang theo một chai thủy tinh đựng chất cyanide và một lọ thuốc con nhộng. Sau khi đã chuốc cho Neil Heywood say mèm, bà trùm cùng trợ lý Trương Hiểu Quân ra tay sát hại doanh nhân người Anh bằng thứ kịch độc.

Neil Heywood chìm vào giấc ngủ và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Sau khi gây án, Cốc Khai Lai cùng trợ lý rời khỏi hiện trường. Sau đó, bằng quyền lực và mối quan hệ tình ái khác với Vương Lập Quân - Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh, bà trùm cho ngụy tạo bằng chứng, hồ sơ hòng phi tang tội trạng.

Lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát, hành động sát nhân của Cốc Khai Lai đã không thể che giấu được mãi. Bà trùm Trùng Khánh ban đầu bị tuyên tử hình treo, sau đó được giảm xuống còn chung thân. Và nó đã mở ra bê bối chính trị lớn bậc nhất lịch sử Trung Quốc, viên gạch vỡ đầu tiên trong sự sụp đổ của đế chế “Hổ lớn” Bạc Hy Lai. Đôi vợ chồng quyền lực và đáng ngưỡng mộ ngày ấy, hôm nay vẫn đang trả giá cho tội ác của mình đằng sau song sắt.

---------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài 10 vụ án mạng gây chấn động vào 4h ngày 30/12/2018.