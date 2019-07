Bác sĩ Chiêm Quốc Thái kháng cáo, đề nghị khởi tố thêm 2 phụ nữ

Theo hồ sơ vụ án, tối 28/3/2018, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng bạn đi ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi vừa bước ra ngoài phố, có nhóm 4 người chở nhau trên 2 xe gắn máy ập đến. Các nghi can dùng hung khí lao vào tấn công làm bác sĩ Thái trọng thương. Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981) cùng 5 đồng phạm. Các đối tượng này khai nhận được bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ ông Thái) thuê chém ông Thái với giá 1 tỷ đồng. Sau thương lượng, bị cáo Ngọc nhờ bác sĩ Hoa Sen đưa cho bị cáo Thanh 500 triệu đồng. Hồ sơ của cơ quan điều tra thể hiện, do tranh chấp tài sản khi ly hôn, bà Ngọc muốn dằn mặt chồng cũ. Bà Ngọc bị Công an TP.HCM bắt giữ ngày 24/5/2018 khi chuẩn bị lên máy bay đi Mỹ. VKSND TP.HCM đã truy tố 7 bị cáo ra toà về tội Cố ý gây thương tích gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, vợ cũ ông Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981, Giám đốc công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Thanh Phong (SN 1978, quê Trà Vinh), Phạm Văn Ngôn (SN 1985, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ quận Tân Phú), Chống Thín Sáng (SN 1987, quê Đồng Nai) và Danh Tiến (SN 1992, quê Sóc Trăng).