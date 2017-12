Bảo mẫu đánh đập bé trai 2 tuổi ở Đắk Nông khai gì?

(Dân Việt) Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Vấn thừa nhận đã có một số hành động thô bạo và đánh cháu bé 2 tuổi.

Tắm rửa cho trẻ bằng nùi giẻ

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở Đắk Nông, ngày 28.12, UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã có công văn số 578 báo cáo nhanh kết quả xác minh vụ việc và hướng xử lý gửi các cơ quan liên quan.

Hai chiếc nùi giẻ bà Vấn dùng để rửa cho trẻ.

Theo đó, ngày 25.12, anh Đỗ Đắc Dương (thú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp) gửi con mình là cháu Đ cho bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, trú tại tại thôn 7, xã Đắk Wer) trông coi. Đến khoảng 15h cùng ngày thì cháu Đ đi cầu nên bà Vấn đã đưa cháu Đ ra sau nhà để rửa.

Tại đây, bà Vấn để cháu đứng trong một thùng nhựa đựng nước rồi dùng gậy tre dài 53cm, đường kính 2cm, một đầu quấn vải, nhúng nước để chùi rửa từ vùng mông xuống chân cho cháu Đ.

Cơ quan điều tra khám xét nơi bà Vấn hành hạ, đánh đập cháu bé.

Quá trình chùi rửa, cháu Đ la khóc nên bà Vấn dùng tay đánh 1 cái trúng vùng đỉnh đầu của cháu. Sau đó, bà Vấn dùng tay túm phần cổ áo xách cháu Đ ra ngoài tiếp tục đánh thêm 1 cái trúng vùng đỉnh đầu của cháu.

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc do một người dân quay lại phát tán trên Facebook, UBND huyện Đắk R’lấp đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Công an xã Kiến Thành khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh.

Bên trong điểm giữ trẻ của bà Vấn.

Tại cơ quan điều tra, bà Vấn thừa nhận đã có những hành vi trên, đồng thời cho biết mình đã hành nghề trông giữ trẻ tự phát tại nhà được 12 năm. Cách đây khoảng một năm, bà Vấn đến thôn 6, xã Kiến Thành (huyện Đắk R'Lấp) thuê nhà và tiếp tục hành nghề trông trẻ. Tại điểm trông trẻ này, đứa con gái của bà Vấn cũng phụ giúp mẹ trông coi các cháu.

Tại công văn 578, UBND huyện Đắk R’lấp cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra toàn bộ các điểm trông giữ trẻ trên địa bàn huyện. Từ đó, không để xảy ra các hành vi ngược đãi trẻ em; đồng thời tham mưu cho UBND huyện xử lý theo quy định.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, UBND các xã Đắk Wer và Kiến Thành đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu Đ.

Không gửi được con gia đình không biết lấy gì ăn

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, gia đình cháu Đ có hoàn cảnh rất khó khăn. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Wer, cho biết đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo trong xã.

Theo anh Dương, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh đang rất khó khăn, nếu không gửi được con thì gia đình không biết lấy gì ăn.

Vợ anh Đỗ Đắc Dương là chị Phạm Thị Huyền thường xuyên bị đau ốm, gần như mất khả năng lao động. Thế nhưng vợ chồng anh Dương ngoài nuôi 2 con nhỏ (một cháu đang học lớp 3) còn phải chăm lo cho mẹ đang già yếu.

Theo anh Dương, khi sinh cháu Đ được 7 tháng, vợ anh bị trầm cảm nặng rồi bị thần kinh phân liệt do mất ngủ kéo dài, sức khỏe sa sút, phải đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo anh Dương, sau khi bị bà Vấn hành hạ, vùng kín của con trai anh bị trầy xước, bầm tím.

Kể từ đó, một mình anh vừa lo kinh tế trong gia đình vừa phải chăm sóc mẹ già, con nhỏ và vợ đau ốm. Mỗi tháng chi phí trong gia đình mất gần chục triệu đồng, nhưng hiện thu nhập của anh Dương chỉ nhờ vào mấy sào đất trồng cây ngắn ngày và gần 8 sào cà phê đang cho trái bói.

Hơn một năm nay, vợ thì lúc tỉnh lúc mê, mẹ thì bị bệnh đau lưng nên để "rảnh tay" lo cho gia đình, anh Dương buộc phải gửi con nhỏ cho bà Vấn trông coi. Cách đây một tuần vợ anh vừa được xuất viện về nhà nhưng tình trạng sức khỏe vẫn không ổn nên cũng không thể đảm đương được việc trông con.

Bà Phạm Thị Vấn thừa nhận đã có hành vi thô bạo và đánh cháu Đ.

Chính vì vậy, sau khi con trai bị bà Vấn đánh đập, anh Dương đã phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để tìm chỗ gửi con. "Nếu không gửi được con, em không đi làm được thì gia đình không biết lấy gì ăn. Hôm nay, em đã xin cho cháu vào một trường mầm non tư thục. Tuy nhiên, nơi đó cách nhà khá xa và chi phí đến 1,5 triệu đồng/tháng nên em vẫn đang rất băn khoăn chưa biết phải làm sao"- anh Dương nói.

Về việc bà Vấn hành hạ con mình, anh Dương cho biết, cháu Đ sau khi bị hành hạ đã có một số vết trầy xước bầm tím ở vùng kín. Tuy nhiên, do vết thương không nặng nên anh không muốn làm "lớn chuyện". "Việc làm sai trái của bà Vấn tùy vào cơ quan chức năng xem xét xử lý"- anh Dương nói.