Bảo vệ dân phố bị tâm thần phân liệt sát hại bé trai 6 tuổi ở TP.HCM

(Dân Việt) Qua điều tra, công an xác định bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi đi mua bánh gây xôn xao dư luận tại TP.HCM cách đây không lâu bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Giang bị mất nhận thức và không có khả năng điều khiển hành vi trước trong và sau khi sát hại bé trai 6 tuổi.

Ngày 27.2, Công an TP.HCM đã có văn bản gửi gia đình của cháu N.H.V.K (SN 2011, ngụ quận Tân Phú) bị bảo vệ dân phố tên là Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ quận 11, trú quận Tân Phú) sát hại gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 11.2017.

Bảo vệ dân phố bị tâm thần tại cơ quan Công an. Ảnh: C.T

Qua quá trình điều tra, công an xác định Giang trước trong và sau khi sát hại bé trai 6 tuổi bị mất nhận thức, không điều khiển được hành vi của mình. Giang bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.

Theo điều tra, khoảng 13h30 ngày 26.11.2017, bé K sống tại căn nhà trên đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú mở cửa đi bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà để mua bánh. Khi bé K đang mua bánh thì Giang xuất hiện phía sau bé, vòng tay qua cổ cháu rồi vuốt nhẹ. Sau đó, Giang bỏ đi về chốt trực ở phường 5, quận 11 như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này, chủ tiệm tạp hoá thấy cháu K ôm cổ với vết máu bỏ chạy. Cháu K chạy khoảng 10m thì gục tại chỗ.

Người dân địa phương cùng gia đình nhanh chóng có mặt đưa cháu K đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Bức xúc vì người cháu của mình tử vong quá bất ngờ, một số người thân của cháu K đã cầm tuýp sắt tới chốt dân phòng nơi Giang trực để hỏi rõ sự tình.

Nhưng khi có mặt tại đây, một người thân của cháu K cũng bị Giang vung dao chém gây thương tích. Người dân bắt đầu bao vây chốt dân phòng nơi Giang đang ở. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt ổn định trật tự và áp giải Giang về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ việc điều tra.

Khi bị đưa về trụ sở công an, Giang không sợ sệt, khuôn mặt lạnh lùng, không hề biến sắc. Suốt một đêm dài Giang chỉ ăn no rồi lăn ra ngủ rất bình thản. Do biết Giang là người có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt nên cán bộ điều tra không vội lấy lời khai mà để cho Giang bình tĩnh. Trong suốt đêm, Giang nằm ngủ không để ý tới mọi người xung quanh. Đôi khi tỉnh giấc, Giang ngồi dậy uống nước và chỉ nói vài câu rồi lại nằm ngủ.

Công an phong toả hiện trường. Ảnh: C.T

Đến ngày hôm sau, Giang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Giang bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2005 và được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Qua thời gian điều trị, Giang ổn định nên được cho về nhà tiếp tục điều trị. Khoảng năm 2013, Giang được vào làm nhân viên bảo vệ của tổ dân phố 2, phường 5, quận 11 và vẫn phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần. Giang vốn yêu thích trẻ em nên hay trò chuyện với nhiều cháu bé.

Nhà cháu K đối diện với chốt dân phòng nơi Giang làm việc nên thường qua chơi. Giang trò chuyện, chơi đùa với bé K và một bé gái khác. Những ngày lễ, cuối tuần được nghỉ, cháu K và bé gái vẫn hay qua chốt của Giang chơi. Mỗi lần như thế Giang mua bánh kẹo cho 2 cháu.

Khoảng 1 tháng trở lại, cháu K cùng bé gái không qua chơi ở chốt trực của Giang nữa. Trong thời gian này, Giang thường hoang tưởng nghe tiếng bé K chửi mình. Từ đây, Giang nảy sinh ý định sát hại cháu K. Giang khai, trưa 26.11, Giang nằm ngủ trong chốt trực và trong đầu lại tiếp tục nghe tiếng bé Khanh chửi mình. Vừa tỉnh giấc lại thấy bé K đang đi mua đồ bên tiệm tạp hoá nên Giang đã lấy con dao xếp gắn lưỡi lam (loại dao thợ cạo tóc thường dùng) cầm trên tay, đi qua phía sau cháu K rồi dùng dao cắt vào vùng cổ của cháu. Sau đó, Giang trở về chốt trực như chưa có chuyện gì xảy ra...