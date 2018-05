Bắt 1 nghi can vụ chém chết 2 cha con ở Hưng Yên

Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cha con Phạm Văn Xương (47 tuổi) và Phạm Thanh Sơn (23 tuổi, cùng trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Phạm Thanh Sơn và truy nã đặc biệt Phạm Văn Xương.

Trước đó, khoảng 17h ngày 13.5, Phạm Văn Xương và anh Nguyễn Văn Miên (48 tuổi, trú tại thôn Nội Lễ) và một số người nữa đến nhà anh Phạm Văn Thế (42 tuổi, ở cùng thôn) chơi và tổ chức ăn uống. Đến khoảng 18h cùng ngày, giữa Xương và anh Miên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và được mọi người can ngăn. Sau đó Xương về thẳng nhà lấy hung khí rồi cùng con trai là Phạm Thanh Sơn quay lại nhà anh Thế. Gặp anh Miên đang đứng trước cổng nhà anh Thế, 2 bố con Xương, Sơn đã đánh anh Miên. Sau đó, Xương dùng dao mang theo người chém anh Miên nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên công bố lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sơn. Bỏ mặc nạn nhân tại cổng nhà anh Thế, Xương và Sơn cùng nhau trở về nhà. Đến khu vực Quán Giếng cách nhà anh Thế khoảng 400m, Xương đuổi Sơn về trước rồi tự mình đi bộ về nhà. Về đến khu vực cổng nhà, Xương ném con dao gây án xuống sông. Sau đó, Xương vào nhà mình lấy một con dao dắt sau lưng và lấy xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, BKS 89H1-041.83 đi. Trên đường đi, Xương gặp ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi, trú tại thôn Nội Lễ, là bố của anh Miên) đang đi trên đường làng (cách nhà Xương 300m) nên đã tiếp tục ra tay chém nhiều nhát vào người ông Bé. Sau khi gây án, Xương bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Bé được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Ông Bé đã tử vong trước đó. Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt nghi phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị bất kỳ các cá nhân, tổ chức, đơn vị nào khi bắt được nghi phạm đều phải áp giải ngay Xương đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất để cơ quan chức năng tiến hành điều tra, giải quyết theo luật định. Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cũng kêu gọi Phạm Văn Xương chủ động ra đầu thú để chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Theo L.C (CAND)

Tag: chém chết 2 cha con ở Hưng Yên, chém chết 2 bố con ông lão, chém chết 2 bố con ở Hưng Yên, chém chết 2 bố con, giết người, Phạm Văn Xương, Phạm Thanh Sơn