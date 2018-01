Bắt 2 "nữ quái" lừa bán 3 em gái cùng địa phương sang Trung Quốc

(Dân Việt) Sáng 9.1, thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Mão (SN 1989, trú xã Bảo Nam) và Cụt Thị Thông (SN 1989, trú bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, cùng Kỳ Sơn) về tội danh “Mua bán trẻ em”.

Theo Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, hiện công an đã bắt tạm giam Cụt Thị Mão, còn Cụt Thị Thông thì cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ. Hai đối tượng Cụt Thị Mão (trái) và Cụt Thị Thông tại cơ quan điều tra. Theo đó, vào khoảng thời gian từ ngày 21 đến 29.12.2017, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được 3 lá đơn tố cáo của 3 nạn nhân phản ánh về việc bị một số đối tượng trú cùng địa phương dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc. Những lá đơn trên đến từ các nạn nhân Cụt Thị C (SN 2001), Cụt Thị S (SN 2000) và Lương Thị H (SN 1999), cả ba cùng trú tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam. Nội dung đơn tố cáo 2 cặp vợ chồng gồm các đối tượng: Cụt Văn Ngoãn (SN 1982) và vợ là Cụt Thị Thông; Cụt Văn Dương và vợ là Cụt Thị Mão, đã lợi dụng mối quan hệ có quen biết các nạn nhân từ năm 2014 - 2015, các đối tượng nói trên đã lừa bán 3 nạn nhân trên sang Trung Quốc, với giá từ 95 - 100 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn thư tố cáo, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Qua xác minh, Công an huyện Kỳ Sơn kết luận vào khoảng thời gian trên các nạn nhân bị lừa bán đều chưa đủ 16 tuổi. Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan, để sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tag: buôn bán trẻ em, bán 3 trẻ em sang Trung Quốc, 2 đối tượng bán trẻ em, 3 trẻ em bị bán sang Trung Quốc, Cụt Thị Mão, Cụt Thị Thông, Nghệ An