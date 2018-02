Bắt 9 đối tượng lừa bán tiền giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu

(Dân Việt) 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu lừa bán tiền giả và cho “số trúng” vừa bị Công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) bắt giữ.

Chiều nay (1.2), Công an TP.Huế phá thành công băng nhóm gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố bằng chiêu bài rao bán tiền giả và cho “số trúng”.

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ 9 đối tượng có tuổi đời từ 13-19 tuổi trong băng nhóm này. Các nghi phạm gồm: Võ Hoàng Vũ, Trần Trung Tín, Lê Viết Công, Phạm Bá Phi Long, Trần Phước Minh Quân, Đặng Văn Trung (cùng trú TP.Huế), Lê Quang Đức, Hồ Hoàng Long, Nguyễn Tấn Trường (cùng trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Nhóm đối tượng lừa đảo bị lực lượng công an ập vào bắt giữ tại quán Internet AN.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân rao bán tiền giả và cho "số trúng" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng loạt người dân ở TP.Huế vì hám lợi bất chính nên trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP.Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Sau một thời gian tích cực điều tra, lực lượng trinh sát hình sự Công an TP.Huế xác định “hang ổ” của những đối tượng lừa đảo là ở quán Internet AN ở 162 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP.Huế và sau đó ập vào bắt giữ 9 đối tượng kể trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lập nhiều tài khoản Facebook khác nhau để thường xuyên rao bán tiền giả trên mạng với tỷ lệ 1 tiền thật đổi 10 tiền giả. Các đối tượng yêu cầu người mua phải đưa trước 50% tiền thật thì mới được giao tiền giả đến tận nhà hoặc qua điểm hẹn. Sau khi các nạn nhân đưa trước 50% tiền thật thì mới phát hiện mình bị lừa.

Ngoài “chiêu” rao bán tiền giả, nhóm đối tượng này còn tự xưng là nhân viên các công ty xổ số biết trước các con số trúng thưởng để lừa đảo. Các đối tượng yêu cầu những người dân hám lợi mua 1 con "số trúng" phải đưa 1 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.