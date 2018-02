Bắt băng cá độ tiền tỷ nhiều trận bóng đá U23 Việt Nam

(Dân Việt) Chiều 12.2, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Công an Phú Yên đã chủ trì họp báo chuyên án triệt phá đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng internet.

Theo đó, đầu tháng 2.2018, lực lượng công an đã đồng loạt đột kích vây bắt 17 đối tượng ở TP.Tuy Hòa, TX.Sông Cầu và huyện Phú Hòa (Phú Yên). Khám xét khẩn cấp nơi cư trú của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 420 triệu đồng, 1.300 USD, 2 xe ô tô cùng một số công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Công an Phú Yên tổ chức họp báo triệt phá đường dây cá độ bóng đá (ảnh: H.P)

Đến ngày 12.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”'; ra lệnh tạm giam đối với 12 bị can, cấm rời nơi cư trú đối với 1 bị can.

Một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị bắt (ảnh: H.P)

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò cầm đầu tổ chức đánh bạc của Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín (cùng trú ở phường 2, TP.Tuy Hòa). Tổng số tiền đường dây đánh bạc nêu trên đã thực hiện giao dịch từ đầu tháng 6.2017 đến đầu tháng 2.2018 khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, có đối tượng cá cược trong một trận bóng đá lên đến 2,2 tỷ đồng; nhiều trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam giải U23 châu Á vừa qua đã được cá độ tiền tỷ.

Công an Phú Yên hiện đang tập trung mở rộng điều tra vụ án.