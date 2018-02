Bắt đối tượng dùng dao đâm 2 cảnh sát nhập viện

Mang theo dao khi đi nhậu và trên đường về Luận đã chống lại lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai cảnh sát nhập viện.

Trao đổi với Zing.vn chiều 7.2, đại tá Trần Minh Chí, Trưởng Công an huyện Ba Tri (Bến Tre), cho biết cơ quan điều tra và viện kiểm sát cùng cấp đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trần Hữu Luận (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh An) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Tình tiết tăng nặng có thể được áp dụng là gây thương tích cho hai thượng sĩ công an.

Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Làm việc với cơ quan điều tra, Luận khai con dao gây án được anh này mang theo trong người khi đi nhậu. Còn nguyên nhân đâm hai cảnh sát được Luận lý giải là "say rượu nên thiếu kềm chế".

Chiều hai ngày trước, lực lượng tuần tra giao thông trên tỉnh lộ 885 (thuộc xã Vĩnh An, huyện Ba Tri) phát hiện Luận chạy xe máy với biểu hiện say xỉn.

Khi bị cảnh sát ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn thì Luận không xuất trình được giấy phép lái xe. Bị lực lượng tuần tra lập biên bản về hành vi này, lái xe không ký và bỏ vào quán giải khát gần hiện trường.

Vài phút sau, Luận quay lại và bất ngờ rút dao đâm vào vùng hông hai thượng sĩ Lê Minh Khang và Nguyễn Hoài Thương. Hiện, sức khỏe hai nạn nhân đã qua nguy kịch, được đưa ra khỏi phòng hậu phẫu. Luận đang bị Công an huyện Ba Tri tạm giữ hình sự.