Bắt giam cán bộ xóa nghèo lừa tiền hộ nghèo

(Dân Việt) Mơ ước có nhà mới cộng với niềm tin Dũng là cán bộ xóa nghèo, nhiều hộ nghèo đã nộp khoản tiền lớn để được Dũng giúp đỡ “chạy nhà chính sách”. Tuy nhiên đến nay, Dũng đã lộ diện là cán bộ xóa nghèo đi lừa tiền hộ nghèo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) ngày 28.12 cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, biệt danh Dũng Khơ Me, trú thôn A Đăng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều đáng lưu tâm, ông Dũng là cán bộ xóa đói giảm nghèo của xã Tà Rụt.

Các hộ dân bị lừa tiền cùng ông Hồ Minh Riêng - Trưởng thôn A Liêng, xã Tà Rụt (bên phải ngoài cùng). Ảnh: CTV

Thông tin từ cơ quan điều tra, tháng 4.2017, ông Dũng đến thôn A Liêng, xã Tà Rụt, nói rằng đang khảo sát nhà ở hộ nghèo bị xuống cấp để chính quyền, đoàn thể hỗ trợ xây mới. Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng. Sau đó, ông Dũng chọn 14/52 hộ nghèo ở thôn, rồi nói mỗi hộ phải nộp cho Dũng 3,5 triệu đồng để chi phí “chạy” tiền hỗ trợ xây nhà.

Vì Dũng là cán bộ xóa nghèo ở xã Tà Rụt nên 14 hộ nghèo đều tin tưởng và nộp tiền.

Lợi dụng lòng tin của nhân dân, Dũng còn nhờ ông Hồ Minh Riêng - Trưởng thôn A Liêng đứng ra thu tiền giúp rồi đưa lại cho mình. Ông Riêng đã đưa cho Dũng 47,5 triệu đồng. Sau đó, Dũng còn đưa lại cho ông Riêng 5 triệu đồng, bảo là tiền hoa hồng.

Sau thời gian dài, ông Riêng không thấy Dũng thực hiện lời hứa giúp dân có nhà chính sách nên đã thắc mắc với lãnh đạo xã Tà Rụt, từ đó vụ việc mới được phát hiện.

Trưởng Công an huyện Đakrông - Hồ Sỹ Nhung cho biết, mở rộng điều tra bước đầu, cơ quan này xác định có 35 hộ dân tại nhiều thôn trên địa bàn xã Tà Rụt bị Dũng lừa với số tiền khoảng 120 triệu đồng.

“Chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra làm rõ vụ việc” - ông Nhung nói.