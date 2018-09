Bắt giam Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl

(Dân Việt) Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl và kiểm lâm địa bàn bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Thiếu trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng.

Ngày 29.9, ông Hà Thế Xuyên - Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can là A Vô Tô Vích - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung) và Nguyễn Nhị - Kiểm lâm địa bàn xã Chà Vàl về hành vi Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông A Vô Tô Vích - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl bị bắt giam 4 tháng.

“Hai bị can Vích và Nhị bị bắt giam là do liên quan đến vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 1 và 3 (tiểu khu 335, thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang) khiến dư luận bức xúc, gây thiệt hại tổng khối lượng 235,111m3 gỗ, trong đó có 223,121m3 gỗ lim xanh và 11,990m3 gỗ xoan đào” , ông Xuyên nói.

Rừng ở Quảng Nam liên tục bị tàn phá.

Trước đó, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam ra quyết định cách chức ông Trần Lanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng trái phép tại địa phận quản lý.