Bắt giữ 2 người vụ nghi phạm trộm cắp bị đuổi đánh tử vong

Cơ quan Công an huyện Vụ Bản đang phối hợp với Công an tỉnh Nam Định điều tra làm rõ vụ đối tượng định cạy cửa trộm tài sản bị người dân đuổi đánh tử vong. Qua đó, công an đã bắt giữ hai người để làm rõ về hành vi đánh người.

Sáng 17.5, trao đổi với chúng tôi, trung tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Nam Định điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông trộm cắp tài sản bị người dân xã Tân Thành bắt được đuổi đánh tử vong. Hình ảnh tên trộm bị người dân đuổi bắt. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên đã báo cáo cơ quan Phòng PC45, Công an tỉnh Nam Định tiến hành thụ lý, điều tra làm rõ. Bước đầu, công an đã bắt giữ 2 người dân được cho có liên quan đến việc hành hung. Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11h ngày 16.5, người dân sinh sống ở xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định phát hiện một người đàn ông có hành vi trộm cắp. Thấy vậy, mọi người hô hoán truy đuổi bắt giữ được người này. Trong lúc khống chế tên trộm, nhiều người do không giữ được bình tĩnh nên đã lao vào đánh đập khiến đối tượng bị thương nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tân Thành đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa đối tượng đi cấp cứu. Trung tá Phan Văn Lý thông tin, tên trộm bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác định người này trú tại phường Văn Miếu, TP.Nam Định và có nhiều tiền án, tiền sự, mắc bệnh xã hội.

Theo Định Nguyễn (SaoStar)

