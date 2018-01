Bắt kẻ đánh bạn nhậu vong mạng rồi trốn lên núi đá

Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Hầu Mí Chu (SN 1989, trú tại xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nạn nhân bị Chu hành hung dẫn tới tử vong là Vàng Mí C (SN 1994, trú tại thôn Nậm Luông cùng xã với đối tượng).

Đối tượng Chu tại cơ quan công an. (Ảnh P.H)

Theo gia đình nạn nhân C., vào trưa 24.1, Vàng Mí C cùng vợ sang nhà Hầu Mí Chu ăn cơm uống rượu.

Sau khi đã ăn cơm và uống nhiều rượu, C và Chu xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Chu đã dùng một khúc gỗ vụt vào gáy C làm nạn nhân bất động tại chỗ.

Ngay sau đó, C được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, đến 17h cùng ngày, C tử vong. Khi hay tin C tử vong, Chu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Yên Minh cùng Công an tỉnh Hà Giang đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Nghi phạm gây ra vụ việc đã bỏ trốn.

Công an huyện Yên Minh đã tập trung lực lượng, thành lập 3 tổ công tác tiến hành rà soát tại địa bàn xảy ra vụ án, truy tìm tại các xã, huyện giáp ranh để truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên địa bàn rộng, núi non hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, lại thêm đối tượng có mối quan hệ rất phức tạp nên các trinh sát gặp khá nhiều khó khăn.

Bằng sự nỗ lực, cùng biện pháp nghiệp vụ tốt, đến sáng 27.1, Công an huyện Yên Minh đã bắt được đối tượng Hầu Mí Chu khi tên này đang lẩn trốn tại thôn Nậm Luông, xã Lũng Hồ (Yên Minh).

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Minh tiếp tục điều tra, làm rõ.