Bắt nghi phạm giết 5 người trong cùng gia đình ở Sài Gòn

Nghi phạm giết 5 người trong gia đình ở TP.HCM đã bị công an bắt giữ vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán.

Chiều 16.2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại 5 người cùng một trong gia đình ở quận Bình Tân.

Theo đó, nghi phạm liên quan vụ án được xác định là Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang). Tình là người làm công cho gia đình nạn nhân.

Theo đại tá Quang, bước đầu nghi phạm khai ra tay sát hại cả gia đình ông Chinh là nhằm mục đích cướp tài sản. Trong thời gian làm việc tại đây, Tình bực bội với lời nói của bà chủ.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ sau khi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CAND.

Sau khi gây án, tên này lấy đi một số tài sản và trốn về Long An. Công an đang di lý nghi phạm từ Long An về TP.HCM để điều tra.

Người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ án, các lực lượng tinh nhuệ đã được tung quân vào cuộc điều tra vụ án. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã khoanh vùng những kẻ tình nghi, trong đó Tình là nghi can số 1.

Tình được nhận vào làm công ở gia đình này được khoảng 2 tháng. Ngày gia đình nạn nhân làm tất niên, các công nhân khác đã về quê chỉ có nghi phạm ở lại chung vui.

Trước đó, chiều 30 Tết, không thấy các thành viên trong gia đình anh Mai Xuân Chinh (ở đường số 7, phường Bình Hưng Hòa) ra vào, người dân nơi đây nghi có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát. Phá cửa xông vào lực lượng chức năng phát hiện 5 người trong gia đình này đã tử vong.

Trên thi thể các nạn nhân đều có nhiều vết thương chảy máu. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), vợ là bà Mai Thị Hồng (37 tuổi) và 3 người con, hai gái một trai, là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi). Gia đình ông Chinh quê gốc ở Thanh Hóa.

Ông Chinh làm nghề gia công máng xối inox. Căn nhà ông Chinh sinh sống cũng là xưởng gia công với 3-4 thợ.

Một hàng xóm với nạn nhân chia sẻ gia đình này đã định cư ở đây hơn 10 năm nay. Họ làm ăn lương thiện, sống khá hòa đồng với láng giềng, không xích mích với ai.

Người khác thì cho biết chiều 12.2 (27 tháng Chạp), sau khi gia đình anh Chinh tổ chức tiệc tất niên thì thấy căn nhà của vợ chồng nạn nhân đóng cửa từ đó cho đến sáng ngày 15.2. Khi một người giao gà cúng Tết đến nhà ông Chinh, thì phát hiện sự việc.

Người dân cho biết nhà ông Chinh có nuôi một con chó béc-giê rất to và hung dữ. Lực lượng công an phải đánh thuốc mê mới khống chế được nó. Vì vậy, nhiều người xôn xao bàn tán khả năng gia đình ông Chinh bị người quen sát hại.