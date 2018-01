Bắt người đàn ông nhận gói bưu phẩm chứa gần 1kg "cỏ Mỹ"

(Dân Việt) Một người đàn ông ở TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã bị bắt quả tang khi đang nhận gói bưu phẩm có chứa gần 1kg "cỏ Mỹ".

Sáng nay (12.1), Công an phường An Cưu, TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa phát hiện gói bưu phẩm có trọng lượng gần 1kg bên trong chứa "cỏ Mỹ".

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 15h ngày 10.1, Công an phường An Cựu phát hiện Phạm Tuấn (SN 1968, trú tại phường An Đông, TP.Huế) đến Bưu điện tỉnh Thừa Thiên-Huế (số 8 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) để nhận bưu phẩm.

Đối tượng Phạm Tuấn.

Qua kiểm tra hành chính, cơ quan công an phát hiện gói bưu phẩm mà Tuấn nhận có trọng lượng gần 1kg, bên trong chứa "cỏ Mỹ".

Theo lời khai của Tuấn, đối tượng này đã mua số "cỏ Mỹ" trên từ một người ở Đồng Nai với số tiền 4,5 triệu đồng. Số "cỏ Mỹ" này được người bán gửi qua đường bưu điện về Huế để Tuấn chia nhỏ bán kiếm lời.

Hiện Công an phường An Cựu đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan công an lấy lời khai của Phạm Tuấn.

"Cỏ Mỹ" còn được gọi là "cỏ Úc", "cỏ Canada". Đây là loại cần sa mới từ hỗn hợp lá của nhiều loại thực vật và được tẩm các hoạt chất kích thích thần kinh. "Cỏ Mỹ" gây loạn thần, ảo giác, kích động, hoang tưởng... nên đe dọa sức khỏe người sử dụng và làm mất an ninh trật tự đối với xã hội.

Theo các chuyên gia, có thể xem "cỏ Mỹ" là hỗn hợp ma túy và có tác động dược lý giống cần sa nhưng mạnh hơn, cộng với tác động giống ma túy đá nên rất nguy hiểm.