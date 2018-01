Bắt ổ nhóm cùng “trai Tây” lừa đảo qua Facebook chiếm đoạt 9 tỷ đồng

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp điều tra, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của những người dùng nhẹ dạ.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện một ổ nhóm tội phạm gồm cả người nước ngoài, người Việt Nam cấu kết với nhau lợi dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, hành vi, dấu vết chúng để lại đều trong “thế giới ảo”, người bị hại sau khi bị lừa đều không thể biết được đối tượng là ai, ở đâu, số tiền bị chiếm đoạt đều được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài.

Sau một thời gian điều tra, ngày 3.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Sylvester Zazy Nlemonwu (SN 1983, quốc tịch Nigeria, trú tại căn hộ A18-12, chung cư 12 View Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.Hồ Chí Minh), Đinh Thị Thu Thủy (SN 1992, trú tại xóm Tiên Hội, xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Lê Thị Mai Trâm (SN 1994, trú tại 44/11E, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người nước ngoài lập tài khoản facebook kết bạn với những phụ nữ Việt Nam, giả làm người có quốc tịch Mỹ, Anh, Úc…, những doanh nhân chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam; hoặc nhắn tin làm quen, tán tỉnh để bị hại nảy sinh tình cảm rồi ngỏ ý muốn đi đến kết hôn...

Sau khi tạo sự tin tưởng, chúng giả vờ gửi quà và tiền về cho "bạn" mới. Tiếp đó, chúng bố trí những đối tượng nữ người Việt Nam đóng giả là nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện cho bị hại làm thủ tục để nhận quà, yêu cầu đóng tiền thuế, “tiền phạt”, “tiền làm luật” vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, vì đã gửi ngoại tệ trong hàng với số lượng lớn.