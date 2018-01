Bắt “ông trùm” ma túy ở Sài Gòn cùng 13.000 viên thuốc lắc trong cốp xe

(Dân Việt) Vừa nhận 13.000 viên thuốc lắc cùng 0,5kg ketamin từ đầu trên, “ông trùm” ma túy ở Sài Gòn bị trinh sát ập đến bắt quả tang.

Số lượng ma túy, thuốc lắc được công an phát hiện Ngày 5.1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Toàn (41 tuổi, ngụ quận 4) khi đang tàng trữ 13.000 viên thuốc lắc cùng 0,5 kg Ketamin trong cốp xe máy. Quá trình điều tra, trinh sát, công an phát hiện Toàn là một trong những “ông trùm” chuyên lấy ma túy từ đầu mối Campuchia sau đó cung cấp lại cho các đại lý trên địa bàn TP.HCM Chiều 16.12.2017, Toàn nhận ma túy từ một người tên V. ở quận Bình Tân, sau đó bỏ trong cốp xe và di chuyển về đường số 38 (quận 4) thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Đối tượng Nguyễn Văn Toàn Khám xét nhanh, công an thu giữ khoảng 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin được giấu bên trong các bao bì cà phê trong cốp xe. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận thường mua ma túy với giá 9.800 USD/thùng (1.000 viên thuốc lắc) sau đó bỏ mối lại cho các đại lý để kiếm lời. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

