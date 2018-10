Bắt quả tang 2 cô gái người Nga bán dâm cho khách Việt

Thuyết thừa nhận đã điều hành việc bán dâm cho các cô gái người Nga. Đối tượng trực tiếp liên lạc và đưa tiền cho gái bán dâm...

Chiều 17.10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ Nguyễn Mạnh Thuyết (35 tuổi, ngụ TP.Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra mở rộng về hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan công an: Lúc 22h ngày 15.10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Mùa Hè (phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang) do Nguyễn Đại V (40 tuổi, quê Hà Nội) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm tại phòng 401 và 501.

Đối tượng bán dâm gồm: P.I (32 tuổi, quốc tịch Nga) và I.A (39 tuổi, quốc tịch Nga), cả 2 cùng trú tại nhà nghỉ trên. Đối tượng mua dâm là Phạm Văn T (32 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) và Trần Minh T (52 tuổi, ngụ Khánh Hòa).

Tại cơ quan công an, Thuyết thừa nhận đã điều hành việc bán dâm cho các cô gái người Nga. Đối tượng trực tiếp liên lạc và đưa tiền cho gái bán dâm.