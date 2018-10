Bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển 7 bánh heroin

(Dân Việt) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 7 bánh heroin.

Qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Phú Thọ phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn từ địa bàn tỉnh Điện Biên về các tỉnh vùng xuôi, trong đó có tỉnh Phú Thọ, để tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Lò Văn Si (SN 1984), trú tại bản Tọ Cang, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công vụ tàng trữ 7 bánh heroin. Ảnh minh họa

Ngày 3.10.2018, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã ký quyết định thành lập Ban chuyên án do đại tá Lưu Đức Tỉnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban.

Đêm ngày 7, rạng sáng 8.10, Lò Văn Si vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ địa bàn tỉnh Điện Biên về địa bàn tỉnh Phú Thọ để tiêu thụ. Với bản chất là một đối tượng lưu manh côn đồ, có nhiều kinh nghiệm trong việc mua bán trái phép chất ma túy nên ngay sau khi đặt chân đến TP.Việt Trì, Lò Văn Si cùng các đối tượng khác đã liên tục thay đổi phương tiện di chuyển và thay đổi địa điểm thuê nhà nghỉ nhằm tránh việc phát hiện của lực lượng công an.

Đến 8h50 cùng ngày, khi Si vừa di chuyển đến địa điểm phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì để chuẩn bị giao dịch ma túy thì bị các điều tra viên trong Ban chuyên án khống chế, bắt giữ. Khám xét trong ba lô màu đen Lò Văn Si đang đeo trên người, công an phát hiện có 7 gói chất bột cục được ép thành bánh. Si khai nhận đó là bánh heroin, trọng lượng 2.424,621 gram.

Khám xét trên người Lò Văn Si, công an còn phát hiện tại túi quần bên trái có 1 gói chất bột cục màu trắng. Si khai nhận đó là heroin, trọng lượng 3,195 gram, 1 điện thoại di động và 5.100.000 đồng.

Si khai nhận, đã cùng với 3 đối tượng là Lầu A Xá, Lầu A Giống (đều ở xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Lò Văn Dương (ở bản Nong, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) vận chuyển số heroin trên từ địa bàn tỉnh Điện Biên về tỉnh Phú Thọ để tiêu thụ.

Căn cứ lời khai của Si, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lầu A Xá, Lầu A Giống và Lò Văn Dương. Khám xét trên người các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 2 con dao nhọn, loại dao đồng bào dân tộc thường hay sử dụng khi đi làm nương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, số ma túy trên Lò Văn Si mua của Lầu A Xá với giá 150 triệu đồng/bánh, sau đó, Si mang về Phú Thọ với dự kiến sẽ tiêu thụ với giá 170 triệu đồng/bánh.