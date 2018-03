Bắt quả tang nữ tiếp viên 20 tuổi kích dục cho khách trong phòng vip

(Dân Việt) Ập vào phòng vip của cơ sở massage tại khu phố Tây, lực lượng chức năng phát hiện nữ tiếp viên 20 tuổi đang có hành vi kích dục cho khách nước ngoài.

Nữ tiếp viên 20 tuổi kích dục cho khách nước ngoài bị bắt quả tang Chiều 7.3, đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) cho biết, khuya 6.3, tổ liên ngành gồm UBND và công an phường ập vào kiểm tra cơ sở massage Z. trên đường Phạm Ngũ Lão. Khi ập vào phòng vip trên lầu 2 của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện nữ tiếp viên 20 tuổi (ngụ quận Gò Vấp) đang có hành vi kích dục cho khách nước ngoài. Nữ tiếp viên thừa nhận sự việc và cho biết sẽ nhận được tiền “bo” sau khi phục vụ khách. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện hơn 10 “chân dài” trong cơ sở massage này không có hợp đồng lao động. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản hàng loạt vi phạm của cơ sở này như không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự, không khám sức khỏe cho người lao động… Hiện, đoàn kiểm tra đã lập biên bản báo cáo sự việc lên quận đồng thời kiến nghị rút giấy phép hoạt động của cơ sở vi phạm này.

Tag: mua ban dam, te nan mai dam, te nan xa hoi, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn