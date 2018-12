Bắt tại chỗ nghi phạm sát hại một phụ nữ trong phòng trọ

(Dân Việt) Ngày 28.12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi phạm là nam giới để điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người. Do đang trong giai đoạn điều tra nên công an chưa cung cấp danh tính người này.

Theo Công an huyện Hóc Môn, khoảng 21h ngày 27.12, nghi phạm vào phòng trọ của một phụ nữ ở đường Dương Công Khi, huyện Hóc Môn, lợi dụng tình trạng cúp điện để trộm cắp. Bị người phụ nữ phát hiện, nghi phạm dùng hung khí đâm nhiều nhát, nạn nhân kêu lên vài tiếng rồi gục xuống. Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng trước đó. Ảnh minh họa: C.T Người dân nghe tiếng động lạ chạy qua phát hiện người phụ nữ nằm bất động bên vũng máu nên đưa đi cấp cứu. Lúc này, nghi phạm đang ở trong phòng tìm cách trà trộn bỏ trốn thì bị khống chế, bắt giữ. Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, đưa nghi phạm về trụ sở làm việc. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Tag: giết người, cướp của, hóc môn, tphcm