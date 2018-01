Bị cáo vụ bé gái 13 tuổi tự tử sau khi tố bị hiếp dâm lĩnh án

(Dân Việt) Đây là vụ án gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua, về vụ việc bé H.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 5, ngụ ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) tự tử sau khi tố bị hiếp dâm.

Sáng nay (22.1), TAND Cà Mau tuyên phạt bị cáo Hữu Bê (58 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) 7 tù giam về hành vi Dâm ô với trẻ em.

Theo đó, ngoài mức án 7 năm tù giam, bị cáo Hữu Bê phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bà H.T.L (4 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân K, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) 13 triệu đồng.

TAND tỉnh Cà Mau nhận định, hành vi của bị cáo Hữu Bê đã xâm hại đến nhân phẩm, danh dự của người khác, gây bức xúc dư luận, cần có mức án tương thích để đủ sức răn đe. Trong phiên xét xử, bị cáo Hữu Bê cố tình quanh co, chối tội nên không nhận được các tình tiết giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, ngày 25.9.2016, bà H.T.L đến Công an xã Tân Lộc trình bày việc con gái mình là H.M.K bị ông Hữu Bê thực hiện hành vi giao cấu. Theo đó, Cơ quan điều tra xác minh từ tháng 6.2016 đến tháng 9.2016, ông Hữu Bê lợi dụng sự ngây thơ của bé H.M.K để dụ dỗ, viết giấy hẹn, gọi điện thoại, cho tiền nhằm thực hiện hành vi dâm ô với bé K. Đồng thời, ông Bê nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với bé K khi nạn nhân chưa được 13 tuổi, nên hành vi của ông Bê phạm tội “Dâm ô trẻ em”, thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.

Bị cáo Hữu Bê trước tòa. Ảnh: CTV

Trước đó, như báo chí đã thông tin, ngày 25.9.2016, bà H.T.L tố cáo bé K bị ông Bê xâm hại nhiều lần. Ngày 27.9.2016, bà Lợi gửi đơn yêu cầu và được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết. Đến ngày 28.9.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định trưng cầu giám định pháp y với bé K.

Ngày 30.9.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra thông báo về kết luận giám định có nội dung: “Màng trinh: dạng vòng, rách cũ vị trí 8 giờ, rách sát chân màng trinh”.

Ngày 19.12.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra thông báo gửi cho gia đình bà Lợi về quyết định không khởi tố vụ án, với lý do “chỉ có lời khai của K, không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh ông Bê có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em”.

Ngày 10.2.2017, bé K tự tử. Trước khi tự tử, nạn nhân để lại một bức thư với nội dung: “Tôi đã sấm (sắp) chết không còn ở trên trái đất này nữa, tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết”.

Sau khi bé K mất, ngày 29.3.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra thông báo về việc hủy bỏ quyết định trước đó. Ngày 14.4.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, thay đổi điều tra viên và Bộ Công an vào cuộc.

Ngày 19.9.2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi dâm ô trẻ em đối với ông Hữu Bê.