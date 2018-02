Bị đâm nhiều nhát tử vong vì mâu thuẫn tại đám cưới

Trong lúc cùng mọi người đi dự đám cưới trong xã, hai anh em để xảy ra mâu thuẫn với nhóm người khác. Trong lúc xô xát, người anh bị đâm nhiều nhát, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Ngày 27.2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 25.2, hai anh em ruột Võ Lưu Truyền (22 tuổi), Võ Văn Lưu (20 tuổi) cùng nhóm thanh niên trong xóm 10B đi dự đám cưới của một thanh niên ở xóm 3, xã Nghĩa An.

Tại đây, nhóm của Truyền xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở xóm 3. Thấy em trai bị đánh, Truyền nhảy vào can ngăn thì bị một người trong nhóm đối thủ dùng dao đâm nhiều nhát gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Nghĩa Đàn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ một số thanh niên được cho là có liên quan đến vụ án mạng. Trong đó có thanh niên tên Giang. Giang bị cáo buộc là người trực tiếp dùng dao đâm Truyền dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

XEM THÊM:

Dùng kéo đâm chết bạn thân trên bàn nhậu Trong lúc nhậu, giữa Mạnh và Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ anh ta dùng kéo đâm bạn thân, tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguồn: Zing